Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港国际航空学院成立航空工程培训中心　推动本港成亚洲飞机工程回收零件贸易中心

社会
更新时间：14:17 2025-12-18 HKT
发布时间：14:17 2025-12-18 HKT

香港国际航空学院宣布，将与一间法国的航空服务公司合作开办飞机部件处理的课程，并成立航空工程培训中心。行政长官李家超致词时表示，有信心培训中心可推动香港成为亚洲飞机工程回收零件贸易中心。

李家超：打造香港成飞机部件处理及交易中心  可带动相关产业发展

香港国际航空学院今日（18日）与法国航空服务公司 Elior Group Derichebourg Aeronautics Services合作，启动航空工程培训中心。李家超出席启动仪式时指，今次合作，标志著香港在成为亚洲首个飞机部件处理及交易中心的道路上迈出重要一步。航空工程培训中心首期课程将于明年首季推出，后续亦会开设更多课程。

李家超又指，相关公司在飞机工程、拆解等领域拥有国际专业知识；而香港国际航空学院是世界领先的民航培训机构，已培训接近40万名学员。

李家超补充称，将香港打造成飞机部件处理及交易中心，相信能够创造更多高价值、高技能及更好待遇的就业机会，带动贸易保险、金融等相关产业发展。

Elior Group三大原因选择香港作为进军亚洲起点

Elior Group主席兼行政总裁Daniel Derichebourg 表示，公司选择香港作为进军亚洲的起点，主要基于三大原因，包括香港的战略地理位置、优越的营商环境，以及与中国内地的紧密联系。

Derichebourg指，这些优势使香港成为航空业发展的理想基地。他强调，培训中心将能培育具备必要技能的专业人才，为航空业的持续发展奠定坚实基础，「香港不仅是亚洲的国际枢纽，更拥有世界级的法律制度和营商环境。透过培训中心，我们能够培养新一代航空工程专才，支撑整个航空产业链的长远发展。」
 

记者：谢宗英

摄影：卢江球

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
3小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
20小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
14小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
19小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
5小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
15小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 历尽沧桑终觅真爱 与老公晒甜蜜照：震撼且非常美妙
「周星驰梦中情人」情路崎岖 历尽沧桑终觅真爱 与老公晒甜蜜照：震撼且非常美妙
影视圈
4小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
8小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
23小时前