香港国际航空学院成立航空工程培训中心　推动本港成亚洲飞机工程回收零件贸易中心

香港国际航空学院宣布，将与一间法国的航空服务公司合作开办飞机部件处理的课程，并成立航空工程培训中心。行政长官李家超致词时表示，有信心培训中心可推动香港成为亚洲飞机工程回收零件贸易中心。

李家超：打造香港成飞机部件处理及交易中心 可带动相关产业发展

香港国际航空学院今日（18日）与法国航空服务公司 Elior Group Derichebourg Aeronautics Services合作，启动航空工程培训中心。李家超出席启动仪式时指，今次合作，标志著香港在成为亚洲首个飞机部件处理及交易中心的道路上迈出重要一步。航空工程培训中心首期课程将于明年首季推出，后续亦会开设更多课程。

李家超又指，相关公司在飞机工程、拆解等领域拥有国际专业知识；而香港国际航空学院是世界领先的民航培训机构，已培训接近40万名学员。

李家超补充称，将香港打造成飞机部件处理及交易中心，相信能够创造更多高价值、高技能及更好待遇的就业机会，带动贸易保险、金融等相关产业发展。

Elior Group三大原因选择香港作为进军亚洲起点

Elior Group主席兼行政总裁Daniel Derichebourg 表示，公司选择香港作为进军亚洲的起点，主要基于三大原因，包括香港的战略地理位置、优越的营商环境，以及与中国内地的紧密联系。

Derichebourg指，这些优势使香港成为航空业发展的理想基地。他强调，培训中心将能培育具备必要技能的专业人才，为航空业的持续发展奠定坚实基础，「香港不仅是亚洲的国际枢纽，更拥有世界级的法律制度和营商环境。透过培训中心，我们能够培养新一代航空工程专才，支撑整个航空产业链的长远发展。」



记者：谢宗英

摄影：卢江球