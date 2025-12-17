港大确认涉事论文引AI虚构文献 叶兆辉卸任社科院副院长 博士生纪律程序处理

港大社会科学院副院长叶兆辉有份参与的学术论文早前被揭发使用AI，并出现虚构资料来源。港大完成调查，根据调查结果，港大确认论文中部分引文为人工智能生成的虚构文献，而参与研究的博士生未作申明。大学已采取纪律处分及相应措施，包括论文通讯作者叶兆辉已卸任港大社会科学院副院长及研究事务相关职务，以及向相关期刊申请撤稿，涉事博士生亦须按大学既定纪律程序处理。

港大表示将加强培训所有研究人员，范畴涵盖根据人工智能应用的既定规范及指引进行强制性培训及考核，维护学术诚信。校方重申对学术要求严谨，对研究水平和操守秉持最高标准，所有港大研究人员必须确保研究质量及操守达至国际水平。

根据文献出版社Springer Nature官网，文章在本月15日已撤回。出版社指，无法核实论文中至少24项参考资料，作者亦承认未申报下使用AI。出版社总编辑对文章可信性「失去信心」，作者也同意撤回文章。