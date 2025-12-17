公益慈善研究院与马会助力激发香港青少年 39名师生见证「缔造未来」号火箭发射

公益慈善研究院与香港赛马会慈善信托基金联合捐赠的「缔造未来青少年创新发展项目」取得重要阶段性成果。39名香港师生于12月10日亲身前往酒泉卫星发射中心附近的东风商业航天创新试验区，见证一枚镌刻「缔造未来」字样的火箭成功发射，并将9颗卫星顺利送入预定轨道。

香港师生亲历火箭发射 激发航天梦想

该计划由公益慈善研究院与香港赛马会慈善信托基金联合捐赠，中国宋庆龄基金会主办，香港青年协会作为策略伙伴，致力培育兼具家国情怀与国际视野的香港创新科技青年人才。

公益慈善研究院主席黄嘉纯表示，「缔造未来」号火箭发射对香港青少年而言，是一次极具震撼力的体验。亲眼见证国家的航天成就，有助于香港青少年将科技进步与个人理想紧密结合，激发他们的探索创新精神。

在为期5日的研学行程中，学生们除了聆听航天领域顶尖科学家的专题讲座并进行交流，亦前往嘉峪关关城、悬臂长城以及长城第一墩进行了文化考察。佛教叶纪南纪念中学的刘柏豪分享指，亲眼见证火箭腾空，震撼人心、毕生难忘，让他切身感受到航天梦想的炽热情怀。九龙真光中学的杨芷蕾亦表示，这次旅程为她的未来发展开启了全新的可能性，认识到航天事业所涵盖的领域远比想像中广阔，可将数学、物理和艺术方面的兴趣与航空航天相结合。

弱势青少年首次内地交流 扩阔视野

是次交流团中，包括9名来自赛马会「凝伙」计划儿童之家的弱势青少年。该计划是全港首个且规模最大、支援住宿照顾的儿童及青少年。对其中大部分学生而言，这是他们首次乘飞机前往内地参观。

来自儿童之家的一位学生表示，过去只能在电视上看到的火箭发射场景，如今能亲临现场见证，深感荣幸。透过航天专家的讲座，他深切体会到航天员为国奉献的艰辛与伟大，为国家做出的卓越贡献，并激励他积极追寻自己的职业梦想，对未来人生道路满怀盼望。