Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

公益慈善研究院与马会助力激发香港青少年 39名师生见证「缔造未来」号火箭发射

社会
更新时间：18:05 2025-12-17 HKT
发布时间：18:05 2025-12-17 HKT

公益慈善研究院与香港赛马会慈善信托基金联合捐赠的「缔造未来青少年创新发展项目」取得重要阶段性成果。39名香港师生于12月10日亲身前往酒泉卫星发射中心附近的东风商业航天创新试验区，见证一枚镌刻「缔造未来」字样的火箭成功发射，并将9颗卫星顺利送入预定轨道。

香港师生亲历火箭发射 激发航天梦想

该计划由公益慈善研究院与香港赛马会慈善信托基金联合捐赠，中国宋庆龄基金会主办，香港青年协会作为策略伙伴，致力培育兼具家国情怀与国际视野的香港创新科技青年人才。

公益慈善研究院主席黄嘉纯表示，「缔造未来」号火箭发射对香港青少年而言，是一次极具震撼力的体验。亲眼见证国家的航天成就，有助于香港青少年将科技进步与个人理想紧密结合，激发他们的探索创新精神。

在为期5日的研学行程中，学生们除了聆听航天领域顶尖科学家的专题讲座并进行交流，亦前往嘉峪关关城、悬臂长城以及长城第一墩进行了文化考察。佛教叶纪南纪念中学的刘柏豪分享指，亲眼见证火箭腾空，震撼人心、毕生难忘，让他切身感受到航天梦想的炽热情怀。九龙真光中学的杨芷蕾亦表示，这次旅程为她的未来发展开启了全新的可能性，认识到航天事业所涵盖的领域远比想像中广阔，可将数学、物理和艺术方面的兴趣与航空航天相结合。

弱势青少年首次内地交流 扩阔视野

是次交流团中，包括9名来自赛马会「凝伙」计划儿童之家的弱势青少年。该计划是全港首个且规模最大、支援住宿照顾的儿童及青少年。对其中大部分学生而言，这是他们首次乘飞机前往内地参观。

来自儿童之家的一位学生表示，过去只能在电视上看到的火箭发射场景，如今能亲临现场见证，深感荣幸。透过航天专家的讲座，他深切体会到航天员为国奉献的艰辛与伟大，为国家做出的卓越贡献，并激励他积极追寻自己的职业梦想，对未来人生道路满怀盼望。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
7小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
8小时前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
20小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
2小时前
宏福苑五级火︱廉政公署再拘捕两人 消息：为宏福苑新旧业主立案法团主席
宏福苑五级火︱廉政公署再拘捕两人 消息：为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
19分钟前
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
24分钟前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
8小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
10小时前