居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位

居屋2025｜消息指，房委会将于明年第二季推出新一期居屋涉8,316伙、绿置居涉约1,467伙，而白居二将提供7,000个配额，房委会资助房屋小组今午（17日）讨论销售事宜。

居屋2025｜建议定价为市价7折

消息指，居屋2025屋苑分别位于锦田、东涌、屏山、启德及将军澳；建议按市值折减30%后定价，即市价七折。此外，绿置居九龙湾盛致苑将提供1,467个新单位，建议按市值6折定价，亦会同时推出租置计划回收单位。

居屋2025︱各屋苑单位数目

居屋总数：8,316伙

锦田汇熙苑：960伙

东涌汇东街裕丰苑：2,018伙

屏山朗风街朗风苑：1,870伙

启德沐和街启阳苑：1,840伙

将军澳影业路影辉苑：1,628伙

绿置居

九龙湾宏照道致苑：1,467伙

据了解，房委会将落实《施政报告》新措施，包括将绿白表申请配额调至50：50；放宽新推售资助出售单位于公开市场出售限制的年期，由现时首次转让且期起计15年缩短至10年。此外，40岁以下的白表青年家庭及一人申请者分派多一个抽签号码；两次曾连续申请同一类别资助出售单位销售计划而未能成功购买单位的申请者，亦会获分派多一个抽签号码。

白居二提供7000个配额

白居二将提供7,000个配额，其中2000个配额会拨予40岁以下的青年申请者，而其余5,000个属一般配额；家庭和一人申请者配额比例维持9：1。

设3,300「家有长者、初生」居屋配额

据了解，居屋方面，当局建议为参加「家有长者优先选楼计划」和「家有初生优先选楼计划」的家庭申请者设3,300个新居屋单位配额；绿置居方面，当局建议为参加「家有长者优先选楼计划」和「家有初生优先选楼计划」的家庭申请者设600个新居屋单位配额。

记者：李健威