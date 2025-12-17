「文明互鉴国际论坛2025」澳门开幕 为全球文明交流贡献「澳门方案」

根据《星岛环球网》报道，2023年，国家主席习近平郑重提出全球文明倡议，倡导尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作。在2025年新年贺词中，习近平重申中国愿同各国一道，做文明互鉴的推动者。

文明交流互鉴既是历史进步的动力，也是世界和平的纽带，为全球文明注入强大动能，推动人类社会稳步朝著建设共同体、实现共同繁荣的伟大目标不断迈进。

「文明互鉴国际论坛2025」澳门开幕

时间来到2025年12月16日，由澳门特别行政区政府主办、文化局承办，中国社会科学院中国历史研究院支持的「文明互鉴国际论坛2025」在澳门开幕，为期两天。全球近10个国家和地区约300名政府部门代表、国际组织代表、顶尖专家学者，围绕「文明互鉴与传承发展」这一核心主题，开展逾20场专题演讲与学术交流。

本次论坛将举办地定在澳门，本身就极具深意。习近平总书记在庆祝澳门回归祖国25周年大会暨澳门特别行政区第六届政府就职典礼上发表重要讲话强调，希望澳门「用好中西荟萃的文化优势，促进国际人文交流，讲好澳门故事、中国故事，打造中西文明交流互鉴的重要窗口」。

本次论坛举办之际，正值澳门历史城区被列入《世界遗产名录》20周年，赋予活动特殊的意义。12月15日，澳门特区政府文化局局长梁惠敏在接受媒体采访时表示，此时举办首届文明互鉴国际论坛，是国家结合澳门实际，支持其发挥中西文化荟萃特色，落实「一基地」建设和「两个打造」的重要举措。

澳门是历史缩影 也预示世界未来

如今的澳门，被联合国教科文组织评为「创意城市美食之都」，当选「东亚文化之都」，历史城区被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》，「演艺之城」「体育之都」建设持续推进，格兰披治大赛车、澳门国际音乐节等品牌活动声名远扬。

澳门为什么能取得这些举世瞩目的发展成就？在中国社会科学院学部委员、中国历史研究院副院长李国强看来，「由南越文化、广府文化和西方文化交汇融合而成的澳门文化，具有厚重性，呈现多元性，体现包容性。恰恰是多元文化共生共荣、圆融互动的文化态势和文化格局，构成澳门充满活力、永续发展极为重要的源头活水。」

澳门是一个历史的缩影，也预示著世界的未来。北京大学博雅讲席教授钱乘旦就在演讲中强调，到20世纪末，非西方国家的群体崛起已势不可挡，古老的文明获得了新生，古老的国家恢复了信心，曾经被西方霸权扭曲的文明间的不平等关系被反转。这也意味著，人们应该更多地思考古老文明的现代意义，用传统的智慧去解决现代问题。

不同文明相互包容、互学互鉴 世界文明才更多姿多彩、生机盎然

当下，还有个别国家和地区信奉你输我赢、赢者通吃的老一套逻辑，采取尔虞我诈、以邻为壑的老一套办法。正如香港中文大学（深圳）公共政策学院院长郑永年指出的，西方在实现现代化之后，就撤去了自己爬上去的梯子，「不让人家也爬上去」，从中体现出的就是西方现代化范式的主要特征，即「排他性」。

然而，封上了别人的门，最终也会堵上自己的路。世界上不存在高人一等的「文明」，也不存在必然的文明冲突，不同文明只有相互包容、互学互鉴，才能使世界文明百花园更加多姿多彩、生机盎然。

回顾历史，澳门一直就是这样一个多姿多彩、生机盎然的地方。澳门特别行政区社会文化司司长柯岚在本次论坛开幕式上表示，「澳门近五百年的历史，正是中西文明和谐共生、共同发展的真实写照。在这里，没有文明冲突，只有文化交融；没有优劣评判，只有平等对话。」全国政协文化文史和学习委员会副主任吴志良也谈到，自16世纪中叶开埠以来，澳门就成为了中西文明交汇的第一个长期性、深度化的「接触介面」，从没有发生一种文明对另一种文明的彻底征服或替代。

如今，众多中外大家、名家在澳门济济一堂，积极投身全球文明对话，不仅碰撞出了智慧的火花，更为全球文明交流贡献了最生动的「澳门方案」：人类只有相互沟通，互相学习，学人之长，补人之短，文明才能永存，世界才能永保和平。

始终散发著东西方文明交汇魅力的澳门，以无可辩驳的事实证明了「一国两制」伟大构想的科学性、可行性和实践性，也充分展现了开放包容、和而不同、美美与共的东方智慧。站在新的起点上，澳门将继续以海纳百川的姿态，迎接世界的目光，书写中华文明开放包容的新篇章。

