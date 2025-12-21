同你讲故．多图︱84年前香港沦陷「黑色圣诞」 展开三年零八个月黑暗岁月

圣诞节原是普天同庆的日子，人们布置圣诞树、交换礼物、举办派对、享用圣诞大餐，并欣赏璀璨灯饰等等。然而，84年前的这一天（12月15日），香港却经历了一个「黑色圣诞」，日军在平安夜（12月24日）当天入侵香港岛，由此展开三年零八个月至暗岁月。

这段悲痛历史，需从1939年第二次世界大战说起。1940年7月2日，日本在御前会议中订立两大国策：一是以日本为中心，建立涵盖日本、伪满洲国及汪精卫伪国民政府的「大东亚新秩序」；二是伺机执行「南进政策」，进军东南亚及太平洋地区，也为后来侵占香港埋下伏笔。

香港保卫战︱18天伤亡惨重 英军圣诞日投降

1941年12月8日清晨，日本发动太平洋战争，海空军偷袭珍珠港。同日，日军开始进攻香港，迅速攻占新界并继续向南推进，日机轰炸启德机场及港九多处，为香港保卫战揭开序幕。12月11日，英军在新界和九龙之间的最主要防线「醉酒湾防线」失守，九龙与新界相继沦陷，英军司令莫德庇（C. M. Maltby）决定放弃九龙，命令英军撤到香港岛，两军展开了多天的隔岸炮战。12月18日晚，日军在砲火掩护下在港岛北角及筲箕湾登陆，守军包括驻港英军、香港义勇防卫军、香港华人军团、加拿大陆军等，与日军在黄泥涌峡交战，最终英军败退，防守港岛的东部旅与西部旅联系被切断，日军还占领了黄泥涌贮水池，切断了英军水源。

历时18天的香港保卫战，伤亡惨重，时任香港总督兼三军总司令的杨慕琦，于12月25日下午宣布投降。当日正值圣诞节，因此被称为「黑色圣诞」，香港由这日起正式沦陷。日军随即实施戒严与宵禁，香港展开三年零八个月的黑暗岁月。

沦陷初期︱发行军用手票 强抢港人金钱

英军投降后，香港一度陷入长达至少两星期的无政府状态，其间所有市政服务停止，交通停顿，医疗卫生服务亦被逼中断，物资短缺。沦陷初期的数星期内，不少市民被逼变卖家产离开香港，部分人更因此倾家荡产。日军并进行「人口疏散」（又称「归乡政策」），将香港大部分人口遣返中国内地，大批市民被强制离港，令香港人口从战前的160万锐减至60万，并禁止香港市民藏有港币及强逼兑换军用手票，写下香港史上最黑暗的一页。

日占时期︱奸淫掳获毁民房 百废待兴破困局

日据时期的香港，市民饱受战火蹂躏，生命朝不保夕 ，日军种种掠夺，杀害无辜百姓，强奸妇女等暴行，令社会弥漫着一片恐怖氛围，超过四分之一民房毁于战火，到处颓垣败瓦，满目疮痍；工商百业瘫痪，居民生活困苦，度日如年。

日军更拆除所有英国人竖立的雕像，并将主要街道及建筑物改用日文名称，如干诺道改为「住吉通」、德辅道易名「昭和通」、西环称作「山王区」、太子道改为「鹿岛通」等。香港动植物公园亦被改名为「大正公园」，并曾计划兴建香港神社，但未及建成战争便已结束。战后公园恢复原貌。

抗日英雄︱东江纵队港九独立大队 营救茅盾等知名作家

自1938年日军进侵华南后，广东境内的民间抗日游击队相继涌现，奋起抗敌。当香港于1941年沦陷后，游击队更进入港九新界抗击日军，不少本地人士亦加入游击队，并于1942年2月组织成港九大队。及至中国共产党领导下的东江纵队于1943年12月正式成立后，已易名的港九独立大队便成为其中一个分支。

港九独立大队组成后，积极对日军发动攻势，包括派遣短枪队袭击日军据点、截击日军运输队伍，以及伏击汉奸；又发动「纸弹战」，到处派发抗日宣传单张；更与东江纵队护航大队互相配合，除保护渔民及海上航道外，又破坏日军的海上运输，并以炸药包、渔炮、手榴弹、短枪等武器攻击日军。

港九独立大队的其中一项重要任务是秘密营救滞留香港并被日军搜捕的文化界人士，当中包括何香凝、廖承志、柳亚子、邹韬奋、茅盾、司徒慧敏、邓文钊等八百多人。此外，游击队亦从香港救出近百名欧美和印籍士兵，包括英籍军官和美军飞行员。港九大队又成立「国际工作小组」，为盟军提供日军在港的活动情报，协助盟军部署对日反攻作战。

1945年8月15日︱日本投降 抗战胜利

直至1945年8月6日与9日，美军先后向广岛、长崎投下原子弹。日本大势已去，昭和天皇裕仁于8月15日宣读《终战诏书》，宣布日本无条件投降。8月30日，英军重返香港。9月1日，英国海军少将夏悫宣告成立军政府，由他本人出任首长兼三军总司令，结束了日本在香港三年零八个月的统治。