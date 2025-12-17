港铁：屯马线明年2.1及3.8两个周日 部分列车乘客须在红磡站下车转车

港铁屯马线红磡站至尖东站之间，将进行路轨改道的跟进工序，部分路段需要短暂封闭。港铁今日（17日）公布，屯马线将于明年2月1日及3月8日两个周日，实施特别服务安排。届时屯马线会继续维持全线列车服务的正常班次，每个站均有列车服务，大部份乘客车程如常，但部分途径红磡站的乘客需要在该站下车，到对面月台转车。港铁预计行程时间或较平日多4至5分钟。

屯马线乘客车程途经红磡站 需下车转线

港铁公司营运主管（屯马线，轻铁及巴士）陈志雄表示，港铁届时由乌溪沙站开出的列车，会以红磡站为终点站，之后返回乌溪沙站；由屯门站开出的列车，同样会以红磡站为终点站，之后返回屯门站。他举例指，若屯马线乘客的车程会途经红磡站，例如由何文田站往尖东站就要在红磡站先下车，需要改到对面月台转车继续行程；若不途径红磡站，例如由何文田站至乌溪沙站，则行程与平时一样。

陈志雄提到，这次选择安排在两个周日进行相关工序，并维持屯马线全线的列车服务，亦是希望尽量减低对乘客的影响，「港铁多谢乘客的理解及包容，若因未能预期的突发情况，工程未能按照原定计划完成而影响第二日列车服务，港铁将尽快公布及通知乘客，并做出相应车务安排」。

务求2月2日及3月9日自头班车起回复正常服务

港铁公司总基建拓展及资产工程经理刘文锋表示，屯马线于2021年全线通车，在连接红磡站新屯马线月台路段的主要路轨改道工序，在通车前已经完成，余下的跟进工序就要分阶段完成，随著跟进工序进入最后阶段，介乎红磡站与尖东站之间的路段，需要调整路轨走线和斜度、信号系统及架空电缆设施，以及在翌日行车前进行检查。他强调，有关工序完成后，列车行驶该路段会更加畅顺。

刘文锋又称，因为工序涉及复杂步骤，在每晚收车后的「黄金两小时」进行并不可行，因此将于明年2月1日及2日、3月8日及9日的凌晨时份，进行相关工程。工程团队已做好详细规划，务求让2月2日及3月9日自头班车起回复正常服务。

港铁表示，将会额外调派超过150名职员指引及协助乘客，包括在红磡站屯马线月台举起大型指示牌，以便乘客辨认列车前往的方向，职员亦会在场维持秩及协助有需要乘客，包括使用轮椅的乘客、孕妇及长者等。屯马线沿线车站和车厢广播亦会提醒乘客相关转车安排。

记者：谢宗英

摄影：何健勇