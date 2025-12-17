交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」

消委会交友配对︱消委会前日公布开于交友配对服务的投诉个案，其中一名年约40岁、年薪逾$300万元的张姓女士，想寻找年龄及收入均相若的男士为对象，向配对公司支付7万元购买配对服务，惟获推荐18名男会员都无人「完全符合」当初列出的择偶条件，向消委会投诉，引起网上回响。资深婚姻介绍人廖吴美玲（Mei Ling）今早（12月17日）于商台节目分享业内经验，坦言部分有一定年纪、学历与收入的女性，择偶时要求太不切实际，偶尔都会因为无法达成对方要求，反过来收到投诉。

消委会交友配对︱择偶市场「结构性失衡」

Mei Ling提到，现时香港交友配对市场出现「结构性失衡」。她解释，期望与现实落差从来很大，「（单身女性）一系就唔愿接受，一系就系唔知现实情况，可能佢哋觉得自己薪高厚职、优质、靓」，但现实是本港性别失衡非常严重，适婚年龄女性远多于男性，加上一些「计唔到」的数字，例如部分男性实际上长期在前海、南沙等地方工作，皆因该处提供的条件优厚，变相很少回港。

迷思一：「睇落后生」是优势？

Mei Ling指许多中年女性都有一个迷思，觉得「我睇落都唔似四十几五十岁，都唔系太老」，但现实是华人社会许多女性都有如此外貌条件，「喺一班港女中间，大家都48岁，大家都咁嘅样啦。」

迷思二：在港难觅另一半可「转战」洋人？

她透露，早年港女在美国、英国男性之间也有些市场，但近年市场萎缩了，「开始都唔太多人有兴趣」。

交友配对近年需求大，但衍生的投诉也多。资料图片

迷思三：「MBA对你揾对象完全无作用，只系一堆英文字母」

Mei Ling坦言，高学历不代表能择偶，而要求对方达到某些高学历、必须在什么名牌大学毕业等，更是毫无逻辑，「MBA对你揾对象完全无作用，我做咗18年，都未见过有男人话要揾PhD。忘记呢样嘢（学历）啦，呢个只系一堆英文字母，学历最主要影响嘅系能否沟通。如果沟通到，理得你边间大学毕业。」又指学历高不等于懂生活、懂择偶：「有啲人一离开自己个comfort zone，就一片空白。」

消委会交友配对︱有人收入要求不切实际 「揾银纸不如匿喺屋企炒股票」

Mei Ling又明言一个现实情况，「直话直说啦，50岁男人都想揾个30岁，（主持人：有啲仲想揾18添）。所以如果有啲4字头女士，讲明男方唔可以大多过佢5年，我直头唔会收，话『帮你唔到』。」至于年轻男性会否找中年女性，Mei Ling指可能性更加低，「姐姐唔介意，人哋介意嘛，揾阿妈咩？」因此她认为一切都是期望管理问题，部分人要求实在不切实际：「𠵱家你喺沙漠，仲话一定要饮名牌樽装水，咁你就唔好饮啦，唯有渴死啰。」

Mei Ling指：「如果你要揾银纸，不如匿埋喺屋企炒股票仲好，其实最紧要对方有份好工，唔好要你养返佢转头，财政独立咁咪得。」她举例指，认识一名年收入非常高的女性，已年约五十，最初要求也很高，但后来降低了条件，接受一名年纪比她大六、七岁，收入仅中等的男教师，现时已结婚，过得很幸福。她重申部分女用户确实不会做「期望管理」，决定明年起要投放多些资源，在这方面的教育上。