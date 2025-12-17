中九龙绕道︱邓家彪指通车显著便利东九龙居民 料22日上班日启德路段或现轻微樽颈

中九龙绕道（油麻地段）将于本周日（21日）上午10时通车。届时，从油麻地前往九龙湾的车程，将由繁忙时间约30分钟大幅缩短至约5分钟。九龙东立法会议员邓家彪预计，真正考验将出现在22日的上班日，启德路段可能出现交通樽颈；九巴则表示，车费调整并非与收费隧道或道路挂钩，因此不认为会构成加价压力。

路政署主要工程管理处总工程师曾颂文今日（17日）在电台节目中表示，通车前数日将进行最后检查，包括整条路线、隧道段及支路的杂物清理与安全确认，通车当日凌晨亦会再次检查，确保路口及路牌指示清晰。署方将密切留意通车后路口指示牌是否充足，并视需要加强宣传。

中九龙绕道︱隧道内装有监测仪器确保空气质素

曾颂文指，整条中九龙绕道全长4.7公里，其中3.9公里为双程三线行车隧道。隧道通风系统于油麻地、何文田及启德设有三座通风大楼，能有效排出空气，并设有空气净化装置，确保排放符合标准。隧道内亦装有监测仪器，持续检测空气质素，维持隧道内外空气质量良好配合。

照明方面，曾颂文表示隧道采用手动调节LED照明系统，兼具节能与环保效益，为减碳工作出力。

关于通车后如何监测沉降情况，曾颂文指出，工务工程的安全质量至关重要，在设计与施工阶段已订立预设指标，并透过施工期间的各监测点，确保周边建筑及管线安全均受控制。目前周边监测数据平稳，无异常状况，全部符合预设标准。通车后将继续监测周边环境，确保运作安全。

议员建议：东九龙机场巴士线改行绕道

邓家彪在同一节目表示，中九龙绕道（油麻地段）开通，对九龙的发展具里程碑的意义。他认为效果不单在于经济，更重要是大大便利市民快捷到九龙中甚至新界西机场，更可节省半小时的时间。

邓家彪指出，目前仅油麻地段通车，效益仅发挥一半，待明年年底茶果岭段完工，整条T6主干道全面发挥分流作用后，才能作全面评估。他认为，现阶段通车对改善东九龙商贸区交通挤塞未必有直接帮助，但对将军澳及观塘居民经绕道前往西九龙或新界西，则肯定更为省时便捷。他预料，真正考验将出现在22日上班繁忙时间，届时港岛西隧口或进入九龙湾绕道的启德路段，可能出现轻微樽颈。同时，预计未来将有更多车辆改用西隧过海，相关部门需留意及评估影响。

下周一起，将有8条专营巴士路线行经绕道，包括新增3条及调整现有5条路线，均于工作日繁忙时段提供服务。邓家彪希望首季过后，能有更多巴士线于非繁忙时间全日行驶绕道，以提升交通效率与乘客体验。他亦建议，往来黄大仙、观塘及将军澳的机场巴士线改行中九龙绕道，进一步节省前往机场时间，提升旅客及上班族的出行体验。

巴士行走中九龙绕道不会构成加价压力

九巴传讯及公共事务部主管简学悕表示，现阶段仅于工作日繁忙时段安排巴士行经中九龙绕道，是为观察通车初期的实际交通状况，之后再逐步推进更多路线改行绕道。其中X6C线（启德香港儿童医院往返美孚）预计最快明年初改经中九龙绕道，令整体行车更畅顺。至通车第二阶段，将有更多巴士线行经绕道，公司会密切监察情况。

被问到更多路线行经绕道会否带来长远加价压力，简学悕强调，车费根据政府核准的车资等级表厘定，依路线组别及路程长短划分，与是否行经收费隧道或道路无直接关联。政府批准调整车费时会考虑一篮子因素，因此不认为行走中九龙绕道会导致加价压力。

