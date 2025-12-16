大律师公会展开访京行程 拜访司法部、最高人民法院、外交部

香港大律师公会主席、资深大律师毛乐礼，上任后首次率领代表团访京，一行十多人的代表团，今日（16日）正式展开访问行程，上午先拜访司法部及中华全国律师协会，下午再到最高人民法院及外交部。毛乐礼表示，这次访京，会由法律专业的角度，深入交流大家共同关心的法律议题。

与最高人民法院讨论人工智能影响

毛乐礼率领十多人的代表团，下午拜访最高人民法院，公会表示随着人工智能在科研、创意产业、甚至日常生活中的应用愈来愈广泛，可以预见涉及知识产权的争议和诉讼将持续增加，并且呈现出跨境化、复杂化的趋势。

最高人民法院知识产权法庭早在2019年揭牌成立，是最高人民法院派出的常设审判机构，公会指法院的运作以及相关规定，对应对新兴技术带来的挑战提供了宝贵经验。

毛乐礼：国际调解院巩固港调解之都地位

代表团之后拜访外交部，公会表示国际调解院是首个专门以调解方式解决国际争议的法律组织，已有30多个国家或司法管辖区签署公约，毛乐礼指大律师擅长讼辩，加上熟悉普通法及国际惯例，在调解及仲裁方面经验丰富，相信本港有足够人才协助调解院的实务工作，他形容调解院是国际法治领域的创举，将巩固香港作为「调解之都」的国际地位。

公会副主席、资深大律师许绍鼎在会面中，介绍公会积极参与内地及国际会议，推广香港普通法制度优势。公会认为香港保持开放及国际化的制度优势，塑造公平透明的竞争环境，在稳健的法制保障下，有利推动经济持续繁荣。

代表团早上亦拜访司法部及中华全国律师协会。公会表示，司法部月初宣布进一步扩大取得内地法律执业资格的大湾区律师，在内地法院代理涉港澳台民事案件的范围，公会相信此举有利香港法律界拓展服务至更多内地企业，亦为跨境商业活动提供更稳健的法律保障，加上粤港澳大湾区律师联会成立，推动三地法律专业交流及合作。

料周四重头戏拜访国务院港澳办

公会行程的重头戏，预料星期三（17日）拜会全国人大常委员会香港基本法委员会，周四（18日）亦会拜访国务院港澳办，之后启程返港。