香港理工大学展示科创成果 近250个孵化企业及科研项目亮相晋江

据星岛环球网报道，12月13至14日，「香港理工大学科技成果转化大会暨技术创新研究院首届年度交流会（2025）」在福建晋江举办。大会旨在搭建政产学研交流与合作平台，集中展示香港理工大学科创成果，聚焦前沿实验室技术向生产力转化的核心命题，共同探讨未来科技产业生态发展。

本次大会由香港理工大学（下称「理大」）与福建省人民政府港澳事务办公室联合主办。理大校董会主席林大辉、福建省副省长林瑞良、福建省科技厅厅长李志忠、理大校长滕锦光等政企学界代表共同出席13日上午的启动仪式，为大会拉开序幕。

理大校长滕锦光表示，理大已在内地不同城市建立了12所技术创新研究院，并在深圳设立两所研究院及一所前沿技术创新中心；现已启动了9个创业中心，为科研成果转化与创业人才培养提供坚实支撑。每所研究院均聚焦若干特定领域，精准对接当地产业与社会发展需求，推动理大科研成果落地转化与应用。他期待推动更多高水平的科技成果落地生根，实现互利共赢、协同发展，为建设科技强国、推进高质量发展作出更大的贡献。

15所科研平台联动 科创企业「秀肌肉」

据《星岛》现场了解，本次大会共设智能制造与材料、生物医疗与器械、信息与AI、智慧城市与交通、绿色低碳与能源五大主题区，逾140个展位集中呈现近250项科研成果。参展主体涵盖理大校本部、内地15个研究院及研究中心、初创企业、未来挑战赛优胜团队及校友等技术团队与初创公司，形成全方位、多层次的科创成果展示矩阵。

现场超3,500名政府、学界、产业界及投资界人士齐聚，通过主题演讲、圆桌论坛、成果展览、项目路演等多元形式，碰撞创新思路、共享发展机遇。

政企学界人士现场参观和体验理大科创成果。

政企学界人士现场参观和体验理大科创成果。

政企学界人士现场参观和体验理大科创成果。

理大实验室成果走进产业链

本次参展企业多为理大教授及校友创办，核心科研技术与研发力量均源自理大，并深度结合地方产业带优势实现落地发展。《星岛》现场参观看到，本次成果展览现场亮点纷呈，充分展现了理大科研成果从实验室走向产业应用的实践成效。

大会期间，一批重磅合作项目顺利签约，为产学研融合注入新动能：理大与安踏集团正式达成合作；理大晋江研究院分别与盼盼集团、泉州师范学院、凯达集团、晋江新丝路康养产业有限公司及晋江护理学会达成合作；与晋江产业投资集团与安莱光电科技有限公司也完成签约，标志着产学研多方将在技术研发、成果转化、人才培养等领域开展深度协同。

现场签约合作一批重磅项目。

开设科创硕士课程 强化科研落地能力

大会期间，理大还向公众推介全新的「科技创业硕士课程」（MTE）。课程以实战创业为核心，通过跨地区授课模式整合香港与内地优势资源，依托理大在全国12个城市设立的技术创新研究院，为学生提供实践机会，助力其深度对接真实产业场景与政策资源。

理大科技创业硕士课程总监、眼科视光学院科研眼科讲座教授何明光在宣讲会上表示，MTE将于2026年1月首次开课，通过跨学科训练，重点培养学生将创新技术转化为创业企业的能力，打造科技创业领军人才。

何明光介绍科技创业硕士课程。

作为创新型世界级大学，理大始终聚焦前沿科技研发与创新，近年来综合实力持续提升——在2026年QS世界大学排名中位列第54位，排名稳步攀升。

据《星岛》了解，理大近年来加大了科研成果转化方面的力度，自2023年起，理大陆续在晋江、无锡、杭州等12个内地城市布局设立技术创新研究院，加上早年在深圳设立的两所研究院，及在前海设立的前沿技术创新中心，已形成覆盖十多个城市及产业带的科研转化网络。

理大校长滕锦光作主题演讲。

理大校长滕锦光展望，科技成果转化大会未来将成为一年一度的重要活动，首站选址晋江，彰显了晋江在理大创新创业生态中的重要地位。「我们将共同见证一批理大科研成果从实验室走向生产线、从论文转化为产品，以务实合作推动构建更高水平的创新生态，实现更深层次的协同发展。」

《星岛》记者：屈慧 晋江报道