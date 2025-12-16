廉政专员胡英明留港指挥贪污调查 视像出席国际反贪会议致开幕辞

廉政专员胡英明日前(12月13日)以「国际反贪局联合会」(联合会)主席身分，透过视像方式，出席在卡塔尔首都多哈举行的联合会周年大会并致开幕辞。

胡英明原定亲身率团前往多哈，于12月12至14日主持联合会执行委员会会议及出席周年大会，并与多国反贪机构首长举行多场双边会谈。由于发生大埔宏福苑火灾，胡英明取消行程，留港监督火灾相关的贪污调查工作，并以视像方式出席周年大会。

联合会周年大会云集全球80个联合会成员机构近250位参加者，探讨提升全球反贪能力的策略及发展方向。廉署图片

廉政公署自2022年担任联合会主席后，首次在海外举办周年大会。是次大会云集全球80个联合会成员机构，近250位参加者涵盖反贪专家、政府人员、国际组织人员和资深学者，共同探讨联合会在来年提升全球反贪能力的策略及发展方向。胡英明亦借此机会，向各国代表解说香港特别行政区(特区)政府在火灾发生后全面动员参与救援善后工作的情况。

廉署人员出席全球反腐败执法机构业务网络(GlobE网络)指导委员会会议。廉署图片

胡英明透过视像致辞时表示，现时特区政府各部门上下一心，全力支援受火灾影响的家庭，提供全方位的经济援助和生活安排，并制定明确跟进措施；政府与社会各方携手合作，令社会逐步有序复常。廉署是香港打撃贪污的唯一机构，就事件中可能涉及的贪污罪行，已展开全面调查，致力将不法之徒绳之于法。我身为廉政专员，在这关键时刻有责任留守香港，全力确保调查的良好进度和专业质素。

胡英明又表示，尽管今次火灾为香港带来许多挑战，特区政府仍如期于上周日举行立法会换届选举，因为政府必须尽快与新一届议会合力处理与火灾善后相关的法例修订和制度改革，对防止灾难重演至关重要。他表示，廉署亦于这次大型选举发挥关键作用，确保选举廉洁公正、有序公平，顺利选出新一届议员，展现政府和市民并肩同行，维护宪制秩序、尊重法治精神，为香港创造更灿烂未来。

联合会副主席Adv Andy JL Mothibi代替胡英明主持会议多个重要环节。廉署图片

胡英明十分感谢来自「南非特别调查小组」(南非的反贪机构)的联合会副主席Adv Andy JL Mothibi 代他主持会议多个重要环节。

廉署团队除了在当地统筹联合会会议和安排相关工作外，亦于12月14至17日出席同时在多哈举行的其他国际反贪会议，包括联合国「全球反腐败执法机构业务网络」(GlobE网络)指导委员会会议，商讨优化GlobE网络的发展方向和业务策略。廉署团队亦以国家代表团成员身分，出席「《联合国反腐败公约》缔约国会议第11届大会」，与逾千位缔约国代表，共同探讨该公约的执行细节。会议期间，团队亦在不同工作坊中与各国分享最新反贪手法，包括监狱管理贪腐风险指南、反贪程式设计马拉松、科技反贪策略、财务调查技巧和反贪机构效能研究等。