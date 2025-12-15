港灯首办「绿色能源文化交流团」 前赴四川成都圆绿色能源梦成真

港灯「绿得开心计划」旗舰项目 —— 「绿色能源梦成真」首办的「绿色能源文化交流团」今日( 15日 )启程，一行18人前往成都，展开为期6天的「绿梦成真」学习和文化体验之旅。

交流团除参观国家电网四川公司多个关键设施，了解电力系统智能化管理和创新技术，亦会走访内地知名环保建筑师事务所和四川重点中学，促进专业和青年交流。团员更将参观拥有逾两千年历史的世界文化遗产 —— 都江堰水利工程，体验古代治水智慧，并了解水利技术如何推动可持续发展。

今届「绿色能源梦成真」比赛的得奖学生，今日至20日参与「绿色能源文化交流团」，到成都开展一段探索绿色能源与中华文化的学习旅程。

港灯董事总经理郑祖瀛在交流团简介茶会上勉励团员积极探索，祝愿各人满载而归。

港灯董事总经理郑祖瀛在交流团简介茶会上勉励团员积极探索，祝愿各人满载而归。

港灯董事总经理郑祖瀛在交流团简介茶会上表示，希望各团员透过此行深入了解国家在绿色能源、低碳发电和智慧电网的最新发展，同时体验中华文化的深厚底蕴，扩阔视野，增强对可持续发展的认识。

他说：「港灯一直积极推动环保教育，『绿得开心计划』多年来启发学生关注并探索绿色能源。今次交流团是计划的重要延伸，让学生亲眼见证国家在绿色能源领域的领先成就，并透过与当地专家和师生互动交流，为实践绿色梦想注入动力，成就年轻人『绿梦』成真。」

国家在绿色能源领域成就斐然，无论在水力、风力或太阳能发电方面，技术与产能均居世界前列，并持续推进零碳发电与智慧电网建设。四川省作为全国最大的水电基地，资源丰富、技术先进，是了解水力发电如何助力国家达至「双碳」目标的重要地区。

交流团是次行程结合专业参访、青年交流和文化体验。团员将走进国家电网四川省内多个关键设施，包括川电数字博物馆、国网四川电科院，认识能源转型历程与成果。他们又会到访国网成都供电公司检修中心，实地考察电力设备维修保养的最新技术研发。另外，交流团亦将与四川师范大学附属实验学校的师生交流互动，促进两地青年增进情谊，共同探索绿色未来的发展方向。

文化体验方面，交流团将参观世界文化遗产都江堰水利工程，体验古人顺应自然的治水智慧，并了解水利技术如何推动可持续发展。值得一提的是，都江堰的历史价值与当代意义非凡，近期更获国家主席习近平亲访陪同外宾考察，彰显其承载古今的价值。交流团亦会走访大熊猫基地、三星堆博物馆和建川博物馆，认识生态保育的重要性，感受中华文化的悠久历史与深厚底蕴。

「绿色能源文化交流团」回港后，港灯将安排分享会，让更多「绿得开心学校」的成员，可以更多更深地认识如何为推动构建香港成为一个更智慧、更绿色的可持续发展都会。