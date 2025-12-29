昂坪360推$50长者套票 包探知馆入场门票 另推$30儿童来回票优惠 ( 附购票方法 )
更新时间：16:45 2025-12-29 HKT
发布时间：16:45 2025-12-29 HKT
发布时间：16:45 2025-12-29 HKT
昂坪360推出长者及儿童优惠，由2025年12月1日至31日期间 （只适用于平日；周末及公众假期除外），市民可于东涌缆车站售票处、昂坪缆车站售票处或昂坪360官方网站以$50优惠价购买本地长者缆车套票1张，套票包括长者来回缆车（标准车厢）门票1张及缆车探知馆入场门票1张；于2025年11月22日至2026年1月1日期间，市民亦可以$30优惠价购买小童来回缆车门票1张。
市民于乘坐缆车当日出示有效乐悠咭（年满60岁），香港身份证（年满65岁）或香港长者咭（年满65岁）之正本作年龄证明核实身份，方可享有优惠。
|本地长者缆车套票
|长者
|原价
|$197
|优惠价
|$50
详情请参阅官方网页
小童来回缆车票优惠
此外，于2025年11月22日至2026年1月1日期间，市民可以$30优惠价购买小童来回缆车门票1张，此优惠只适用于小童来回缆车门票（标准车厢、水晶车厢及全景缆车），360全年通（小童）及其他产品并不适用。来回缆车门票仅限于同一种车厢类型使用。
|小童来回缆车票
|原价
|$400
|优惠价
|$30
详情请参阅官方网页
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT