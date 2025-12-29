昂坪360推$50长者套票 包探知馆入场门票 另推$30儿童来回票优惠 ( 附购票方法 )

昂坪360推出长者及儿童优惠，由2025年12月1日至31日期间 （只适用于平日；周末及公众假期除外），市民可于东涌缆车站售票处、昂坪缆车站售票处或昂坪360官方网站以$50优惠价购买本地长者缆车套票1张，套票包括长者来回缆车（标准车厢）门票1张及缆车探知馆入场门票1张；于2025年11月22日至2026年1月1日期间，市民亦可以$30优惠价购买小童来回缆车门票1张。

市民于乘坐缆车当日出示有效乐悠咭（年满60岁），香港身份证（年满65岁）或香港长者咭（年满65岁）之正本作年龄证明核实身份，方可享有优惠。

本地长者缆车套票 长者 原价 $197 优惠价 $50

详情请参阅官方网页

市民可用50优惠价购买本地长者缆车套票1张。昂坪360提供相片

套票包括长者来回缆车（标准车厢）门票1张及缆车探知馆入场门票1张。昂坪360提供相片

小童来回缆车票优惠

此外，于2025年11月22日至2026年1月1日期间，市民可以$30优惠价购买小童来回缆车门票1张，此优惠只适用于小童来回缆车门票（标准车厢、水晶车厢及全景缆车），360全年通（小童）及其他产品并不适用。来回缆车门票仅限于同一种车厢类型使用。

小童来回缆车票 原价 $400 优惠价 $30

详情请参阅官方网页