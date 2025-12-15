Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

JPEX案│林作陈怡等8男女被控欺诈等罪 押后明年3月16日再讯

社会
更新时间：16:35 2025-12-15 HKT
发布时间：16:35 2025-12-15 HKT

虚拟货币交易平台JPEX涉诈骗案，8人包括网红林作和陈怡等被控串谋欺诈、洗黑钱及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》下「欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产」等罪，涉款共约1.1亿元。案件今在东区裁判法院再讯，控方申请将案件押后至明年3月16日，须时整理文件夹，获裁判官屈丽雯批准，期间7名被告续准以原有保释条件候讯，余下1人没有保释申请，须还押候讯。

8名被告依次为，31岁郑隽熹、28岁萧颖谦、35岁林作、38岁陈颖怡、31岁店务助理区焯基、25岁健身教练赵敬贤、31岁梁绮湘、28岁何纪雯。他们被控串谋欺诈、欺诈、欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。

案件编号：ESCC2864/2025
法庭记者：黄巧儿

