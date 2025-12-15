消委会交友配对︱期望越大失望越大？40岁高薪女斥资$7万配对全落空 推荐18人无一符合条件

消委会交友配对︱在生活节奏急促的现代社会，不少人希望拓展社交圈以寻觅理想伴侣，因而选择使用交友配对服务。除了传统的配对公司提供个人化推荐与专人跟进，或透过参与实体配对聚会、面对面交流物色合适对象外，近年亦有愈来愈多人选用交友应用程式，以便随时随地按照个人偏好挑选对象。然而，消费者委员会接获相关投诉的个案屡见不鲜，问题主要涉及推荐对象未符合要求，以及交友程式的会员质素参差等。数据显示，自2022年至今，消委会共收到268宗此类投诉，而单在今年首11个月间，已录得88宗个案。

消委会交友配对︱投诉个案一：合约订明配对至成功结婚 惟对象年龄及礼金要求惹争议

投诉人马先生陪同儿子光顾 A 配对公司，并支付约$2,000 服务费。当时职员口头承诺会一直为其儿子配对年龄相近的女性会员见面，合约亦订明会提供服务直至儿子结婚为止。一年间，A 配对公司先后安排了数名本地女性会员与其儿子见面，然而投诉人认为除了首位女会员外，其余 3 位的年龄均超越承诺的年龄层，与其儿子相距甚远，不符当初的口头承诺。

A 配对公司指可安排扩展到非本地女会员进行配对，并指出若配对成功，其儿子可能需准备数万元礼金，惟投诉人不接受此建议，亦指 A 配对公司其后没有联络他跟进配对安排，遂向消委会求助，希望 A 配对公司可以履行原先承诺，安排年龄相近的本地女会员与其儿子见面，并希望可以更频繁地安排见面，以提高配对成功的机会。

消委会交友配对︱投诉个案二：花费7万元购买配对服务 18名对象均未符合条件

年约 40 岁的投诉人张小姐，年薪逾$300万元，希望寻找年龄及收入均相若的男士为对象，遂向 B 配对公司支付$70,000 购买配对服务。B 配对公司承诺会向投诉人推荐符合要求的男会员及促成 8 次单对单约会，服务没有期限。于首年内，B 配对公司先后向投诉人推荐了 18 名男会员，惟当中没有一位完全符合投诉人当初列出的择偶条件。

张小姐曾向 B 配对公司明确表达不满，认为平均收费近万元才促成 1 次约会，然而却不曾推荐一位完全符合她要求的对象。投诉人无法与公司达成共识，遂联络消委会要求取消合约及退款。

B 配对公司回复消委会时引用合约条款，表示在推荐配对对象时会考虑客户的期望，但不保证所有人选均完全符合客户列明的条件，其配对系统会筛选出综合匹配度达 80%以上的人选，而综合匹配度的计算标准包括收入、年龄、共同兴趣等多个范畴。如双方在登记资料中有共同兴趣或其他合适的因素，即使收入或年龄未完全符合条件，综合匹配度亦可能达到 80%。因此 B 配对公司否认违约，并表示会继续为投诉人提供服务。然而投诉人不接受解释，重申当初销售服务时，职员表示有很多会员符合她列出的择偶要求，这亦是她同意购买服务的原因，现已对 B 配对公司的服务失去信心，再次要求退款，惟 B 配对公司维持其决定不变，消委会遂建议投诉人可考虑咨询独立法律意见。

消委会交友配对︱投诉个案三：交友程式疑有用户以假资料登记 要求付款才可见面

投诉人周先生以$378 购买 C 交友程式 3 个月的付费会员服务。约 1 个月后，收到一名陌生女会员的讯息，邀请他转移至即时通讯软件沟通，惟投诉人发现她自称的名字与交友程式不同。女会员向投诉人表示愿意和他见面，但要求他先透过银行转帐方式支付$500。投诉人拒绝了女会员的邀约，并认为事件反映 C 交友程式对会员质素把关不足，怀疑注册过程中并没有要求核证用户个人资料，用户可能虚报年龄、收入，或使用其他人的照片等虚假资料注册帐户，影响整体服务的真实性与可靠性，因此向程式营运商提出提早终止会籍及退回余下会费的要求，但遭商户引用条款，指所有已缴交的会费均不设退款。由于未能与商户达成共识，投诉人遂向消委会求助。

C 交友程式营运商虽然没有就其注册流程或会员管理方面作出解释，但在消委会的调停下同意向投诉人全额退款，个案得以解决。

消委会三大贴士：

消委会提醒，在选用交友配对服务或应用程式时，消费者需留意多个事项。

1. 实体配对服务通常设有咨询环节，消费者应于购买前仔细了解服务费用、期限、内容（如推荐对象次数、约会次数、活动形式）及推荐标准，例如与商户协定哪些要求属必要条件、哪些属非必要的喜好。

2. 应冷静评估商户的承诺是否切实可行，警惕不切实际或夸大的推销手法。购买服务后，宜与商户保持良好沟通，以便安排约会或调整配对方向。同时，消费者及其家人须管理期望，明白配对成功受多种因素影响，未必能寻得完全符合所有条件的对象。

3. 不论使用线下或线上交友服务，均应于交易前仔细阅读合约条款，勿尽信销售人员的口头陈述，并保留收据、合约及与商户沟通择偶条件的纪录，以作凭据。若购买交友程式的付费会籍，须留意是否设有自动续订功能。如不拟继续使用，应自行于应用程式商店取消订阅或适时向商户提出终止服务，须知单纯移除应用程式并不等同取消服务。

消委会呼吁业界以消费者体验为本，于交易前与消费者详细沟通择偶条件，并准确记录相关要求，提升筛选对象的透明度，坚守诚信，避免作出难以兑现的承诺。交友应用程式营运商可考虑改善用户注册流程，例如增设验证程序，以加强用户资料的可靠性，防止虚假登记。当接获用户举报时，商户应积极处理，剔除有问题的用户，从而改善整体服务体验。另一方面，消费者及其家人亦应管理期望，明白交友配对服务未必能成功配对完全符合所有条件的理想对象，使用交友应用程式时亦须提高警觉，慎防网上情缘骗案。