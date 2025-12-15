Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！

更新时间：10:00 2025-12-15 HKT
发布时间：10:00 2025-12-15 HKT

消委会座枱式水机︱冬天天冷，一杯暖笠笠的水很重要。座枱式水机标榜快捷方便，近年成为不少家庭及办公室的常见电器。消委会今日（15日）发表《选择》月刊，其中与机电工程署，合作测试了8款座枱式水机样本。

4款高分推介：小米性价比高 表现媲美飞利浦

消费者委员会（消委会）测试了市面上8款座枱式水机，售价由$749至$6,488不等。测试结果显示，共有4款样本获得最高的4.5分总评，涵盖了有过滤功能及无过滤功能的型号。值得留意的是，售价最低的 小米 Xiaomi (MJMY23-A) 仅售$749，其整体评分却能与售价高达$6,488的 飞利浦 PHILIPS (ADD6922CG/97) 齐名，反映产品价格与质素未必成正比，消费者可按预算选择性价比更高的产品。

获得4.5分高评的4款样本如下：

  • 飞利浦 PHILIPS (ADD6922CG/97)：$6,488（具过滤功能）
  • 乐信牌 Rasonic (RWD-HC3400/W)：$1,980（没有过滤功能）
  • FACHIOO (Helena-C1)：$1,390（没有过滤功能）
  • 小米 Xiaomi (MJMY23-A)：$749（没有过滤功能）

▼▼即睇8款座枱式水机消委会评测结果▼▼

消委会座枱式水机︱若冲泡食品饮品 可能显著影响效果

结果显示，虽然所有样本的安全程度表现理想，并能迅速供应热水。然而不同样本之间，制作热水的水温存在很大差异，其中首杯热水温度偏低，若用家用于冲泡食品或饮品时，可能显著影响效果。

消委会与机电工程署，合作测试了8款座枱式水机样本。消委会提供
消委会与机电工程署，合作测试了8款座枱式水机样本。消委会提供

消委会座枱式水机︱撇除首杯 部分样本3杯热水温度仍有大出入

由于热水加热需时，所以首杯热水的温度平均偏低，因此消委会撇除了首杯结果，以随后3杯为标准。然而，有样本在连续制作数杯热水时在出水口量度的出水温度不太均匀，撇除首杯不计。1款「飞利浦」的样本（RO1），标示最高水温为100度，首杯热水为81.3度。其后3杯热水，平均温度为95度，当中最低的是86.9度，最高的是97.2度，换言之相差达10.3度。

另外2款，分别是「家の逸」（RO4）及BRUNO（WD4），每杯之间最大温差亦有5度以上。

消委会提醒，水温差异或会影响冲泡食物或饮品的风味或口感，尤其是即食杯面或滴漏咖啡等需要高温冲调的食品和饮品。其中即食杯面建议使用的水温为100度沸水、滴漏咖啡建议使用93度以上的水。然而今次测试可见，在最高温度设定下，所有样本首杯热水的平均温度均较其后3杯为低，而其后3杯在出水口量得的平均水温与水机上的标示的最高温度存在一定差距，最多可达7.7度。

因此消委会建议，消费者如重视冲泡效果，建议将首段热水用其他器皿盛载作其他用途，再以后续温度较高的热水冲调。

效率方面，测试参考美国能源之星饮水机的测试方法，根据两次热水测试量得的耗电量、出水量及水温计算样本的加热效率。8 款样本制作热水时的平均加热效率介乎 85.6%至 91.9%，整体表现不俗。

消委会提供
消委会提供

选购与使用贴士：注意滤芯成本及RO机废水处理

消委会建议消费者在选购及使用座枱式水机时，应留意以下重点：

  • 考虑后续成本：机价并非唯一支出，特别是具备过滤功能的型号。各样本首3年的更换滤芯总开支差异极大，由$1,317至$6,998不等，选购前应计算长远费用。
  • 逆渗透（RO）水机注意事项：使用RO水机（如测试中的飞利浦、东芝等型号）时，滤水过程会产生废水。当缺水灯亮起，必须先倒掉水箱内的废水，切勿直接加水，以免影响过滤效果或损坏滤芯。
  • 首杯水处理：鉴于首杯热水温度普遍较低，若对水温有严格要求，建议将第一杯水用作其他用途，使用随后温度较高的热水冲调饮品。
  • 定期保养：应按说明书定期清除水垢，且避免与其他高耗电量电器共用插座，以策安全。

