AHKP专业论坛探讨北都与一带一路 凌嘉勤吁专业界把握大湾区机遇

「AHKP专业论坛2025：北部都会 × 一带一路」于今日（14日）下午开幕。本次论坛分为三部分：医疗牙科（专业融合与跨境服务）、建设测量与规划（北部都会的专业参与），以及法律与会计（一带一路的合规与财务策略）。大会邀请了相关行业的学会会长，深入探讨跨界合作与专业发展的新机遇。

主礼演讲嘉宾、房协主席凌嘉勤表示，本次论坛旨在凝聚力量，探索专业界在国际发展大局中的角色与机遇，促进跨界交流与创新思维，期望携手共建香港专业新格局。他呼吁专业人士多了解国情，增加对粤港澳大湾区的认知，指出大湾区是国家区域发展战略的重要组成部分，也是全球竞争与国际合作的关键城市群。

「AHKP专业论坛2025：北部都会 × 一带一路」今午开幕。曾智华摄

凌嘉勤阐述大湾区的多项优势：拥有逾8,000万人口，是具有全球影响力的国际创科与科技中心、「一带一路」的重要支柱，亦是宜居、宜业、宜游的优质生活圈。中央对大湾区寄予厚望，期望其在2035年前发展成为以创新为主要驱动力的经济体系，区域发展协调性显著增强，人民生活更富裕，社会文明达到新高度。因此，他鼓励台下专业人士思考，香港的发展方向是否符合此目标。

此外，凌嘉勤引用国家「十四五」及「十五五」规划文件，强调香港须更好融入和服务国家发展大局，巩固提升国际金融、航运、贸易中心等地位。

凌嘉勤亦分享参与第一、二届大湾区规划大奖的经历与启发。他表示，从得奖作品中可见，在广深港优秀的规划能力下，城乡发展、公共交通、区域联系、环境改善、非物质文化遗产保育、生态修复及人民福祉均能得到妥善兼顾与优先发展。他指粤港澳大湾区充满活力，北部都会区带动了香港自回归以来最大规模的策略性发展，而未来「维港都会区」的规划，也将体现新界北部与维港两翼并重的重要性。

凌嘉勤强调，大湾区发展既带来机遇与挑战，更意味著责任。他勉励专业人士改变思维，积极「做更多事，为香港创造更多价值」，以把握大湾区赋予的时代机遇。

AHKP主席庞朝辉表示，本次论坛适逢创立20周年，选择以「一带一路」为主题，正是因为这是香港未来发展的大趋势。他指香港扮演「超级联系人」和「超级增值人」的角色，专业人士须在「一国两制」下发挥自身优势，实现制度与合作上的无缝对接，以推动大湾区发展。

庞朝辉认为，大湾区能为各专业领域开拓新市场，国家对专业服务的管理需求亦持续增加。他进一步指出，需与内地深化合作交流，以推动经济社会高质量发展及建设国际人才基地。最后，他寄语香港能走出近期的伤痛，迈向经济民生复兴。

记者：曾智华