打击死车新制生效前 直击大埔停车场「僵尸车」：积尘生锈行车证过期

新修订的车辆登记及领牌制度将于12月22日（星期一）起生效，旨在加强规管长期未续牌的车辆（俗称「死车」）。《星岛头条》记者今午（14日）到大埔超级城停车场观察，发现有部分车辆长时间停泊，疑似「僵尸车」。有附近居民对新措施表示支持，但也关注政策执行后，能否有效释出更多可用车位。

大埔超级城停车场不少楼层均停有「僵尸车」

记者逐层巡查停车场，发现不少楼层均停有疑似遭遗弃的车辆，例如在10楼停泊的一辆米白色TRD Sport，首次登记年份为2000年。虽然其行车证列印日期为今年1月，但车身积尘已形成块状，轮胎泛黄且胎体锈迹斑斑，毫无更换迹象。该车停放位置长期受日光直射，反映车主似乎已无意保养。

更甚者，记者在8楼发现一辆黑色面包车，车身积尘恐怖，车头更用灰尘画出一个「多啦A梦」图案。它行车证泛黄，发出日期为2023年7月，显示至少一段时间未续牌。车窗上更被放置一张「㓥收」卡片，暗示车主既然弃置车辆，不如直接㓥车，释放车位供其他人使用。

居民质疑政策帮助不大

有大埔区居民对新政策表示支持，但同时对其执行成效存疑。在大埔超级城租用月租车位的翟先生指，现时不少市民滥用月租制度长期占用车位，导致不论泊车或租用车位的难度均增加。他透露，在大埔区屋苑至少需三人竞争一个月租车位。对于新政策，他认为若政府仅吊销长期未续牌车辆的行车证，实际作用有限，最好的做法是将长期占位车辆拖走，直言问题根源在于停车场管理方疏于处理，才导致「僵尸车」持续占用公共资源。

曾在多个大埔区停车场泊车的墨先生亦表示，除了大埔超级城外，其他停车场也会见到4至5部「僵尸车」，可见并非单一现象。对于这项政策，他坦言对车主「帮助不大」，因为即使将这些「僵尸车」拖走，所增加的车位也只是杯水车薪，政府长远应考虑其他措施，如增设咪表位等。

针对「僵尸车」问题，记者向大埔超级城保安人员查询。保安员回应表示，该商场停车场车辆流转率高，并未出现所谓「僵尸车」长期占用车位的情况。

记者：曾智华

摄影：何健勇