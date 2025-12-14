三方共建「深空物质成分光谱探测联合实验室」 启动天问三号载荷联合研制

香港中文大学今日（14日）与中国科学院合肥物质科学研究院，以及澳门科技大学在合肥科学岛共同签署协议，三方合作共建「深空物质成分光谱探测联合实验室」，并同步启动天问三号载荷「激光外差光谱仪」的联合研制任务。

中大牵头「激光外差光谱仪」联合研制

中大校长、中国科学院院士卢煜明，与安徽省合肥市委常委、市人民政府副市长袁飞，安徽省科技厅党组成员、副厅长谭海斌，合肥物质院院士刘文清及院长刘建国，澳科大副校长谭广亨，以及中科院重大科技任务局光电空天处处长李自杰出席活动，共同见证合作协议的签署，并一同为联合实验室成立典礼暨天问三号载荷项目启动仪式主礼。联合实验室是由三方合作共建，旨在打造高端科研平台，融合内地大科学装置与工程研制方面的优势、香港在精密光谱与人工智能领域的专长，以及澳门在航天科技与行星科学领域的特色平台研究能力，共同服务于国家深空探测战略需求。

卢煜明：合作对港澳融入国家大局有重大意义

卢煜明表示，「十五五」规划是国家未来五年新发展阶段的行动纲领，在编制建议中重点提到突出科技创新的引领作用，加快高水平科技自立自强，一体推进教育科技人才发展。在这个重要的时间节点，中大很荣幸获得国家航天局探月与航天工程中心的批准，与中国科学院合肥物质院和澳科大通过资源和科研力量的结合，协力参与天问三号载荷项目。这对于港澳特区融入国家发展大局，实在有著重大及深远的意义。 此次启动的天问三号载荷「激光外差光谱仪」联合研制项目由中大牵头，将成为联合实验室推动实质性科研协同的重要体现。

深空物质成分光谱探测联合实验室2025年度会议暨天问三号载荷项目启动会一众嘉宾合照。中大提供相片

深空物质成分光谱探测联合实验室揭牌仪式。中大提供相片

聚焦深空探测关键科学问题

本次启动研制的「激光外差光谱仪」，旨在实现火星大气水汽及其同位素高精度、宽覆盖探测，以及火星全球大气风场的探测。该任务将有助于揭示火星水的逃逸机制与演化历史、火星大气风场特征及演变机理，深化对火星大气环流与气候演变的认识，为我国深空探测事业发展提供科学与技术支撑。

中大表示，联合实验室未来将聚焦深空探测中的关键科学问题，重点发展高灵敏度、高分辨率光谱探测技术，开展火星、月球等天体物质成分的原位与遥感探测研究，联合培养具备全球视野的行星科学与空间技术复合型人才，力争成为具有国际影响力的深空探测联合创新平台。

中大工程学院机械与自动化工程学系教授任伟面向空天领域的重大需求，长期开展新型激光光谱技术及应用研究，其团队在高精密光谱领域取得了一系列创新成果，超高灵敏、超宽动态范围等探测指标达到国际领先水平。

中大一直以来积极参与国家深空探测领域，目前主要开展了对地观测卫星的研发，发射了「香港青年科创号」卫星，以及大豆研究项目参与搭载天舟六号货运飞船升空。