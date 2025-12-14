宣明会举辧「Global 6K for Water」慈善跑及步行筹款活动 将按参加者报名费额外配对金额 支援大埔受灾儿童及家庭

香港世界宣明会于今日（14日）假添马公园举办「Global 6K for Water」慈善跑，吸引近1,500名公众参与，为非洲清洁食水项目筹款。活动同步回应大埔火灾，宣明会除将善款用于支持承诺的水利卫生项目外，更将额外配对相等于所有参加者报名费同等金额，用作支援大埔受灾儿童与家庭。

以脚步换取水源希望

G6K 跑步活动中「6K」象征贫困地区居民每日平均步行 6 公里取水。今年活动由马来西亚、韩国等地接力展开，香港为终站。活动大使艺人陈家乐、周家怡亲身参与 6 公里赛事，与跑手共同为缺水儿童奔跑。

开幕仪式寓意深远

开幕礼由香港世界宣明会董事会主席陈朝光、总干事冯丹媚带领全场默哀。嘉宾将象征水源的蓝色胶波倒入水桶，寓意为儿童「注满希望」，贫困社区的孩子及家庭，在宣明会的水利项目协助下毋须再徒步走路6公里，便可轻易用水桶载满清洁食水回家。随后由韩国代表提水桶至起跑处，为Jerrycan 队际赛鸣枪起步。

连结国际与本地关怀

宣明会表示，一直关注贫困社区的清洁食水供应情况，同时心系本港社群。上月底大埔宏福苑火灾做成严重伤亡，宣明会深感痛心，亦向死伤者家属致以深切慰问，同时感谢前线救援人员的无私奉献。宣明会亦联同多个合作伙伴、区内团体及转业人士支援大埔受灾人士，包括通过「浸信会欣悦社会服务处」向居住宏福苑受影响学生发放紧急教育援助金，惠及百余名学生，并展开紧急情绪支援、灾后危机介入及创伤治疗专业培训等工作坊。

冯丹媚表示，今日活动有3个意义，第一是为远方缺乏清洁食水的小朋友而跑，让他们不需要再徙步6公里取水；第二是每一块号码布上都有一个小朋友陪同一起跑；第三个意义是 G6K 成为帮助大埔火灾受影响人士的平台。宣明会让今年 G6K 香港站赛事添上特别意义，希望参加者在悲伤中选择用行动带来希望，让这6公里成为香港人团结守望相助的平台。

教育与纪念并行

现场设大型水桶模型、摊位游戏及教育展览，加深公众对非洲水资源问题的认识。为悼念大埔火灾受灾者，特设心意墙供市民寄语致哀及写下心意句字。

持续迈向水资源目标

宣明会为全球水资源议题领先组织，平均每 10 秒便有一人因其项目获得清洁食水。2016至2023年间已帮助2,860万人，目标在2030年前将受惠人数提升至3,000 万。

星岛新闻集团第二年赞助活动

星岛新闻集团第二年担任 G6K 活动媒体赞助，除发挥媒体影响力广泛宣传活动，更派出跑步健儿参与各项赛事，并由星岛义工队在现场为跑手打气，为参赛者加油。星岛新闻集团一向积极支持宣明会，包括参与旧书回收义卖及「饥馑一餐」等公益活动。活动当日，星岛新闻集团有限公司副行政总裁林善乔亲临现场接受致谢奖项，并为参赛者加油鼓励。

