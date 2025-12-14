Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国残疾人联合会代表团访启德体育园 主席程凯赞场馆设施达世界级水平 助推动残疾人体育运动发展

社会
更新时间：11:50 2025-12-14 HKT
发布时间：11:50 2025-12-14 HKT

全国第12届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会硬地滚球比赛，正于启德体艺馆举行，中国残疾人联合会代表团昨日（13日）到访启德体育园，充分体现香港在推动残疾人运动及国际体育交流方面的重要角色。

代表团由中国残疾人联合会主席、中国残疾人奥林匹克委员会主席及本届残特奥会组委会主任程凯率领，并在文化体育及旅游局常任秘书长沈凤君、全国运动会香港赛区统筹办公室主任杨德强、副主任何丽嫦、助理主任陆智刚，以及启德体育园总监（策略发展）邓竟成等陪同下，参观了启德主场馆及无障碍设施，并观看简介短片及场馆模型。

邓竟成介绍园区无障碍设计及通达设施时表示，启德体育园在设计规划上充分考虑不同人士的多元需求，采用「通用设计」原则，设施不仅符合建筑标准，更在多项配置上优于法定要求，致力提升畅达度及连贯性。

程凯主席在参观后高度评价体育园的场地设施及配套，认为其对推动区域体 育及残疾人运动发展具有重要意义。图片由启德体育园提供
高度评价体育园场地设施及配套

程凯在参观后高度评价体育园的场地设施及配套，认为其对推动区域及国际残疾人体育运动发展均具有重要意义。他指出，启德体育园的设施和配套达到世界级水平，不仅为大型体育盛事提供优质场地，更可以为发展残疾人体育运动创造良好环境，对促进残障群众体育平等参与，共享香港发展成果也具有深远意义。

体育园3个主要场地设施包括启德主场馆、启德体艺馆及启德青年运动场，共提供逾 600个轮椅座位及600同伴座位，并设有触觉引路带、点字地图、感应回路系统、观众席设有调频接收系统，以提升助听器使用者的听觉体验，以及超过 100个畅通易达洗手间 和 32个畅通易达淋浴间，确保残疾人士能安全、舒适地参与活动。此外，户外空间的斜道设计为平缓的斜道，而场馆亦配备婴儿护理室、低柜位服务台、无障碍升降机及自动门等，全面照顾不同使用者的需要。

启德体育园表示，将继续与各界保持紧密合作，推动无障碍体育场地的应用，并支持更多残疾人运动及国际赛事在香港举行，促进共融社会的建设。

