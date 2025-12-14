黎智英案｜从犯证人陈梓华：黎幕后推动「35+颠覆图谋」

从犯证人陈梓华于作供时忆述，反对派于2019年区议会选举取得大多议席后，黎智英已有非法「初选」的构想，务求乘胜追击立法会选举；黎认为如结合「街头」、「议会」及「国际」三条线的力量，就能「推爆个政府」。黎的想法与戴耀廷「揽炒十步曲」，透过「议会力量」瘫痪政府、令社会陷入危机的意图可谓同出一辙。

2019年12月黎智英向陈进一步阐述非法「初选」的构想，认为可借政治素人「吸票」，巩固传统泛民的立法会议席。黎认为当时很多年轻人参与反修例抗争，「初选」可以集中「黄丝」票源，从而提高投票率。「如果啲素人参选时输咗的话… 最终（正式立法会选举时）啲票其实都可以流落去佢哋老泛民果度」。

黎智英在2020年1月透露，他正著手准备非法「初选」，包括「攞咗一间欧洲公司开发「初选」投票程式的报价，10几万（欧罗）」。陈补充指，得悉黎会为「初选」提供经济支持，「之前有一个叫做「雷动计划」，黎都揼过钱出嚟」。同月在黎智英的台湾阳明山住所会面中，黎曾询问「揽炒巴」刘祖迪会否有意参与非法「初选」，黎称会为「政治素人」提供协助，包括「帮佢哋做传媒曝光，或者可以经济上支持佢哋，只要佢哋去参与」。

于2020年5月陈梓华再从 Mark Simon 得知黎智英已联络数间传媒协办非法「初选」计划论坛。Mark Simon 亦不讳言向陈指「美国政府就系想见到呢啲」。 除在背后协调推动他人参与非法「初选」外，黎智英亦出钱出力为所谓「初选」提供资金及技术支援，试图令反对派夺取立法会控制权。

2019年11月25日郭明瀚于包含黎、Mark Simon 及民主党元老李柱铭的 WhatsApp 群组中提及他早前建议的「行事清单」，并指其目标是要从建制手中「夺取政治权力」，又称现时的目标是立法会选举及建立路径以进入「CE Process (特首选举)」。

2019年12月12日，黎智英发讯息指示其徒弟李兆富寻找可用于「初选」网上投票的软件，并指要于翌日的「初选」饭局前准备好。同年12月30日，黎向李永达发讯息，表示「我们」必须尽快举行「初选」，所以现在要展开「初选」演说等环节以引起公众关注，可安排在各区的社区中心举办辩论，并透过《苹果日报》进行直播，另又提到打算就「初选」进行数次测试，既可收宣传之效亦可优化「初选」系统。

2020年1月5日Mark Simon 向黎汇报从美国国会山庄获取的资讯，指白宫关注香港区议会选举结果，时任美国副总统彭斯认为这是个好征兆，有必要深入了解民主派的所谓「初选」，华盛顿方面希望听取相关资深人士或「意见领袖」的想法。2020年7月1日，黎智英联络李卓人，指《国安法》实施后，「黄店」将不愿意成为「初选」投票站，相信也不会有太多人愿意在投票时登记身份证，只能改用网上投票，并向李卓人提议当晚详谈如何挽救局面。黎庭上同意他当时希望「初选」能继续进行。