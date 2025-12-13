Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜约1200名居民迁入房协提供应急居所 仍有单位接受登记

社会
更新时间：18:36 2025-12-13 HKT
发布时间：18:36 2025-12-13 HKT

大埔宏福苑五级火，导致数以千计居民流离失所，房协今日（13日）在社文媒体发文，表示积极配合政府，为宏福苑居民提供应急居所，至今已有逾400户、约1,200名居民迁入。房协团队与义工日以继夜准备生活必需品，确保每个单位家私电器齐备，协助居民尽快安顿。

房协提供应急居所及生活物资

房协又举洪水桥乐翘楼为例，单位内已备有床架、床褥、枕头及枱櫈等基本家私，以及煮食炉、水壶、电饭煲、风扇及电拖板等家电。此外，拖鞋、厕纸及简单清洁用品亦已准备妥当，旨在协助居民尽快安顿并适应新环境。

仍有单位接受登记

房协将继续约见已登记的居民，安排入住余下单位。目前仍接受登记的房协单位，包括少量洪水桥乐翘楼1至2人易达单位（适合轮椅使用者）及5至6人单位；筲箕湾明华大厦1至2人单位；及少量香港仔渔映楼1至2人易达单位及5至6人单位。房协承诺将继续与居民同行，全力支援有需要的居民。

