中九龙绕道｜引入多项创新技术 包括智慧工地管理平台等 提升协调及监察
更新时间：00:00 2025-12-14 HKT
发布时间：00:00 2025-12-14 HKT
发布时间：00:00 2025-12-14 HKT
中九龙绕道（油麻地段）工程历时8年，施工难度高，工程团队积极引入创新技术，确保工程精准、安全及高效。路政署高级工程师潘家欣表示，鉴于工程规模庞大，分为7个合约、涉及7个承建商，因此，引入多项技术以提升协调及监察。
引入多项创新建造技术 精确施工和监察
谈及工程兴建期间应用的创新技术，潘家欣称，为了精确施工和监察，引入多项创新建造技术。以「建筑信息模拟」为例，在兴建前及进行期间，以4D建造方法模拟实际施工状况及安全措施等，审视施工可行性，且减少无效工程及潜在风险；第二个则是「数码工程监督系统」，由于以往工地是用纸记录、签名，现时改用数码形式，将文件拍照后放进系统，再电子签名，可大大提高透明度和效率，追溯资料也更容易。
她续指，第三个技术是「智慧工地管理平台」，团队利用CCTV实时监察各个地盘的工作，除了管理工人之外，亦能整合工地的资讯包括建筑信息模型、全球定位系统和物联网感测器及环境监测数据等，以进行同步及实时大数据分析。该平台也有沉降监测资料，全天候24小时定时更新，「如果发现资料有不太好的趋势 ，工程人员可即时去查看跟进。」
为保障日后行车安全，中九龙绕道（油麻地段）通车后亦应用到创新科技，监察路面交通情况，与一般隧道会使用的交通管制及监察系统相近，但是次规模加大，安装超过120个CCTV，可覆盖至每个角落。同时，管制人员亦可在启德行政大楼的控制室，实时监察隧道运作，并迅速应对突发事件，例如有驾驶者晕倒或车辆逆线行驶，即时通知人员处理，将讯息发放给驾驶者。控制室内也可调整通风、消防及照明设备，若发生火警，管制人员可即时开启抽风系统。
记者 : 何姵妤
摄影 : 汪旭峰
