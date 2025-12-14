中九龙绕道｜油麻地段12.21通车 集「上天、入地、下海」闹市施工克服多重挑战

历时8年、集「上天、入地、下海」的中九龙绕道（油麻地段）将于下周日（21日）正式通车，连接西九龙的油麻地交汇处与东九龙的启德及九龙湾，预料在繁忙时间油麻地至九龙湾的车程由原约30分钟，大幅缩短至约5分钟。该路段工程规模庞大，路政署接受《星岛》访问时形容挑战性很大，同时涉及高架桥、地底及海底隧道，亦有市区建筑物和临时填海工程，并需在闹市中施工，工程复杂且高难度。

工程最大挑战是穿过人烟稠密的闹市

全长4.7公里的中九龙绕道油麻地段，当中有约3.9公里的隧道，采用双程三线分隔车道，大大提升行车效率。自2018年参与工程的路政署高级工程师潘家欣表示，工程最大的挑战是要穿过人烟稠密的闹市，其中一段更与原有加士居道天桥及油麻地停车场大厦重叠，「无论是在交通畅顺、市民的安全，团队也花不少功夫，要分阶段重置天桥及拆卸停车场大厦。」

团队采「先重置、后拆卸」方式 减低对社区影响

潘家欣指，为减低对社区影响，团队采取「先重置、后拆卸」方式，将公共图书馆、玉器市场及健康院等设施迁至新址，也尽力保留区内具保育及特色的榕树头、天后庙、庙街夜市等。其中为保育属二级历史建筑的旧油麻地警署，她称，在设计时已经避开警署旧翼，惟工程与新翼的地基重叠，因此用了托底加固的方式，做到在不影响结构下，完整地保留旧油麻地警署。

至于如何在闹市「入地」兴建油麻地至马头角的隧道，潘家欣形容，该隧道也是高难度的工程，上方及附近有约240座建筑物，包括油麻地警署、学校及医院等，需要用「钻挖爆破」施工，合共进行了约2,400次爆破，「部分路段更邻近伊利沙伯医院，因此更要严谨地监控时间，每天只能在傍晚约6时进行15分钟爆破；另外为了安全地穿过4条不同的港铁铁路，包括荃湾线、观塘线、东铁线和屯马线，其中观塘线与路段只有短短3米的距离，因此工程相交的位置需改用钻挖打破方法。」

此外，连接马头角及启德的一段「下海」的海底隧道，路政署高级工程师任永健表示，施工同样具有挑战，「因为周边有煤气公司的运输码头，以及九龙城渡轮码头，为了不影响现有的海上交通，故分两阶段进行，并采用临时填海配合「明挖回填」方式，在隧道开挖及建造完成后便回复原有海床深度，也减少对天然海港的影响。」

任永健亦介绍道，有别以往的隧道，该路段也是本港首条使用LED灯具作照明的隧道，每一年可节省超过200万度电，如果以四人家庭计算，相等于节省400户家庭的用电量。工程团队在隧道内的空气流通方面也花了心思，一共安装44部喷流式风机，「部分现有的隧道都设有风机，而今次特别加置过滤系统，提高隧道内的空气质素，在刚结束的街马也收到参加者反映，跑得很舒服。」

记者 : 何姵妤

摄影 : 汪旭峰