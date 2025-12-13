工展会2025｜开锣首日人流旺 市民豪花2500元办年货 海味展商推零食佛跳墙吸客

「第59届工展会」今（13日）开锣。首日吸引大批市民入场，场内人流熙来攘往，气氛热闹。有市民预计花费2,500元购买过年用品，并计划于促销尾声再次入场抢平货，亦有小朋友趁周末放假和家人到场，购买各种零食。现场所见，近铜锣湾站入口分为购票人士及免费入场长者两条队伍，大会以扬声器提醒入场人士「请勿奔跑」。有不少市民拖着购物车、行李箱，到场准备「扫」战利品。

夫妇预计促销尾声再到场扫货

今早入场的白生白太表示，第一次在开幕首日到场，预计将花费2,500元。白太称，与往年相比，今年人流不错，场内可以就餐的座位难求，「人真的很多，找位置都很难，所以我们决定早些买熟食当午餐，避开人潮」。入场不到1小时，他们就购买了香港特色T恤及韩国烧酒，并计划稍后选购酱油蟹、鲍鱼及海参等罐头食品，作为过年送礼之用，「在场内购买，价钱会便宜一点，过年时都会贵些。」

不过，白生亦认为整体折扣力度不算大，预计促销尾声才会有更多优惠，「（工展会）最后几天大家都会平些，做大减价，所以今天来也都是来看一看价钱，可能12月尾、1月初会再来一次。」

小朋友工展会扫零食

和妈妈、弟弟到场购置零食的陈小朋友则表示，场内有各款新推出的零食，特别是试食了黑松露虾片后，觉得很好吃就忍不住买，「刚才也在这里吃午餐，吃了鱿鱼、一口牛、生煎包等，很好吃。」弟弟亦表示，最喜欢的是蟹黄包，用了饮管插进去可以喝汤，非常好吃。他们称，几乎每年都会跟家人到工展会，今天准备了一个购物车和两个背囊可以放「战利品」，但爸爸没有同行，希望有机会可以和他再来。

婆婆豪言子女购物「开心就得」无花费上限

第一次到工展会的张婆婆透露，已购买三、四个海味福袋，合共花费约600元，「（福袋）很平，都是仔女购买的，准备冬至、过年和家人吃饭可以加餸，他们喜欢买什么就买什么，也有叫他们买些南乳鸡仔饼，很好吃的，价钱都比外面便宜些」。对于今日购买预算，她亦称「没有限花费多少，子女用多少就多少，任他们用，没有上限的，他们开心就行。」

海味展商安记推新产品优惠吸客 望带旺经济

参展商安记海味董事总经理潘权辉表示，临近冬至，海味食品在年底，生意也特别好，加上近日天气转凉，不少客人都会想起买海味或腊味可暖胃，他保守估计营业额较去年可增长5%至10%。对于主办方推出特定人士或指定时间可免费入场，他形容，每项优惠是「聚沙成塔」地吸引客人入场，加起来就是一个很显著的人流，期望可以「一路带旺经济」。

他亦提到，在经济低迷之下，需要新产品刺激消费，包括今年初推出的零食鲍鱼、年中推出的零食海参等，「为了今次工展会，也特意推出新产品的零食佛跳墙，里面有即食鲍鱼、海参、花胶及干瑶柱」。公司亦会推出不同优惠吸客，例如100元有3包冬菇、688元鲍鱼宝盒及快闪优惠的198元福袋，「主要希望大家都开心，所以今年的优惠会更加多，在设定价钱时也不会想要赚多少钱，而是想如何吸客，亦希望可以开拓新客源，入场人士买完、试食后，将来继续买。」

四川特产展商料生意额约100万元

主营四川特产的参展商负责人罗先生表示，今年已是第16次参展，带来有不少四川地道美食，包括天然蜂蜜、黑毛猪肉干、核桃等，「产品都是当地食材，天然健康，尤其蜂蜜和核桃，对人体有益，一直获得不少老顾客支持，都是家庭客户为主，特别是中老年群体」、为了吸引市民选购，今年亦推出多项优惠，例如蜂蜜买两送一、核桃4包100元及黑毛猪肉干以6、7折出售。

他亦补充，今年场内新增「家乡风味区」，将各省特色产品集中起来，有助提升辨识度，也方便市民选购，预计生意额与往年相近约100万元，「虽然近年经济环境不算理想，但我们累积了大量老客户，生意仍相对稳定。」

记者：何姵妤

摄影：何家豪