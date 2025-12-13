维园V Mart试营运 设圣诞主题打卡位 有档主将部分收益捐予大埔火灾居民

维多利亚公园（维园）文化创意艺术市集（V Mart）是政务司副司长带领的发展旅游热点工作组公布的九个热点项目之一，保良局为承办合作伙伴。设于维园的喷水池广场及南亭广场，将逢周六、日及公众假期中午12时至晚上9时开市，已于昨日（12日）试行营运，将举行为期一年至明年11月16日。有售卖苏州刺绣传统手工艺品的档主期望，每日生意额可获2,000至3,000元，而首日生意额亦已达标；有档主表示会将部分收益捐给大埔火灾受影响居民。

市集以「 市集、展演、创业支援 」三位一体模式营运

「V-Mart」市集设有30个摊位，涵盖餐车及文创档，每位档主只经营约两周，以保持新鲜感。市集将因应圣诞、新年不同节庆主题，推出配合节日的主题工作坊，如圣诞节会有手作活动，新年期间或推出写挥春或制作香囊等活动。

保良局青少年事务部服务经理赵绮雯表示，市集以「市集、展演、创业支援」三位一体模式营运，旨在吸引年轻人参与，并提供平台予参与保良局创业计划的青年实践机会。她期望营造新潮、轻松的氛围，吸引年轻客群。市集的核心理念围绕「市集、展演、创业支援」三大元素。其中，市集内的大型打卡装置，包括圣诞糖果屋及邮局等，均由参与保良局创业计划的青年设计及制作，为他们提供就业及实践机会。

日后会增加熟食档

档主申请方面，赵绮雯表示，有兴趣者可留意官方社交媒体的招募公告，申请时无需缴付费用。筛选标准包括货品创意与原创性、市集多元性及过往市集经验。经内部筛选后，名单将交由康文署审核。市集不收取租金，仅收取每日营业额的25%。按金方面，文创档每日为500元，餐车档每日为800元，出席整个档期后将全数退回。赵绮雯预期日后会增加熟食档，包括4辆大餐车及4个熟食摊档。

期望生意额达标达2,000至3,000元

售卖苏州刺绣传统手工艺品的档主David期望在港推广苏绣这项非物质文化遗产，参加是次市集，希望测试市场反应，他续指，过往参与保良局举办的市集，体验良好，因此对是次市集抱有期望。

David亦预期，即将在维园举行的工展会将吸引更多本地市民、内地及海外游客，有望进一步带动市集人流。他又表示家人在苏州设有苏绣工作室，希望借此机会在香港推广和普及以「精、细、雅、洁」为特色的苏绣，认为作品题材和用料均与香港较常见的粤绣有所不同。

David坦言对近期社会气氛有所担忧，但他更希望市集能为大众带来欢乐，不是「完全专注赚钱」。他期望在为期两周的展期中，每日生意额能达到约2,000至3,000元。市集首日，其生意额已达到预期目标。

档主捐出部分收入予大埔火灾影响居民

售卖自己设计的手作饰物档主Jeannie表示，因应大埔宏福苑火灾，将会捐出部分收入予受影响居民，摊档亦有圣诞贴纸送赠给曾捐款的善长。

Jeannie表示自己的作品以动物为主题，产品包括热缩片、饰物及插画纸制品等，早前与出版社合作出版绘本，旨在鼓励面对困难的人们。她指出，以「比熊犬」为主题的饰物最受欢迎，因不少顾客均有饲养宠物，亦提供客制化服务，顾客可提供宠物照片，订制专属饰物。

餐车店员Carson表示，该品牌是香港本地烘焙咖啡豆，提供手冲咖啡及冷萃咖啡（Cold Brew），亦提供冷泡茶、Tiramisu和热狗等小食。

Carson表示，市集首天属上班日，人流较少，销售情况一般。今日人流明显增多，预计销售额会更好，「希望可以卖晒今日带嚟啲货」。他续指，主要客群以年轻人为主，称「可能啲老人家未必咁晏饮咖啡。」

巿民对产品感兴趣：猫眼石几多款

准备前往旁边工展会的吴小姐表示，见到市集有不同商品贩售，对水晶饰品及旁边刺绣感兴趣，「啲猫眼石都几靓、几多款」。日后亦有兴趣参加市集举行的工作坊，「见到佢哋有松果圣诞树，好似几得意，之后可能同朋友嚟join(参加)。」

市集内设有大型打卡装置，圣诞主题装置包括糖果屋及发光鹿车。另有融合铜锣湾地标的装置，设计理念结合M字形天桥、天后庙、维园喷水池及保良局一级历史建筑中座大楼，象征保良局与维园的连结，此装置由「V54年青艺术家驻留计划」的艺术家设计。

