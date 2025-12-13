Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁

社会
更新时间：11:46 2025-12-13 HKT
发布时间：11:46 2025-12-13 HKT

据了解，民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病逝世，享年67岁。

全国政协副主席、前特首梁振英，以及民建联立法会议员葛珮帆，今午（13日）在社交媒体发文，悼念苏锦梁。有民建联成员透露，苏锦梁自离开政府之后，很少与政商界联络，有传他早些年患病，昨日（12日）政圈已盛他的死讯，但很少人能联络到其家人一直未能确认。

回归后返港加入民建联 2008年首任商经局副局长

苏锦梁于回归后从加拿大返回香港，加入民建联，在党内曾担任副主席，又曾有地区议会及委员会工作经验。到2008年特区政府扩大问责制，引入副局长及政治助理，苏锦梁成为首批加入政府的副局长，其后因时任局长刘吴惠兰因病辞职，苏锦梁于2011年起「坐正」出任局长至2017年。

通过《竞争法》属满意之作 失望未及处理《版权条例》

他离任时曾接受访问称任内通过及实施「竞争法」是最满意之作，其次是修订《商品说明条例》，进一步保障消费者，并积极推动知识产权贸易发展及跨行业协作。而他任内最失望，是俗称「网络23条」的《版权修订条例草案》胎死腹中。

未上任先揭双重国籍 政治生涯惹火

此外苏锦梁任内发生都发生多宗惹火事件，包括他于2008年获委任为副局长，即被揭发拥有加拿大国籍，更一度以私隐为由拒绝回应，又指若放弃加拿大国籍，将丧失在当地任职执业律师的资格。直至他正式上任前，他才宣布已放弃加国国籍。

苏加入政府后最多人称呼的花名是「卡片苏」，因为他出任副局长一年后为外佣办理续期手续时，曾以副局长「卡片」代替入息证明，竟获入境处酌情处理，事件被揭发后，他遭外界质疑滥用职权，「卡片苏」亦成为其政治生涯一大烙印。

到2011年刚升任局长的苏锦梁，被揭发位于麦当劳道康乐大厦的寓所涉嫌僭建，共涉七项问题，最终他回应已聘请专业人士跟进，并向屋宇署提出补救方案且获接纳，及后更完成还原工程。

宣布否决港视申电视牌 多名员工被解雇见记者哽咽

而到2013年，苏锦梁宣布行政会议否决香港电视网络的免费电视牌照申请，他在记者会上连续说了九次「循序渐进」，又称「一篮子因素」是港视失败的原因，后者更成功制造「一男子」这个政治议题常用词汇。之后有320名港视员工被解雇，苏见记者时一度哽咽，被网民批评「做戏」、「猫哭老鼠」。

在2014年有自由行小童在旺角当街便溺引起社会讨论，苏锦梁认为港人应该以和为贵、多多包容，及后有10名网民响应到苏住宅外便溺的号召，手持粪便公仔示威，以讽刺其「包容论」。

记者：郭咏欣

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
19小时前
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
1小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
00:57
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
5小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
18小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
8小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
4小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
51分钟前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
20小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
7小时前
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
楼市动向
22小时前