商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁

据了解，民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病逝世，享年67岁。

全国政协副主席、前特首梁振英，以及民建联立法会议员葛珮帆，今午（13日）在社交媒体发文，悼念苏锦梁。有民建联成员透露，苏锦梁自离开政府之后，很少与政商界联络，有传他早些年患病，昨日（12日）政圈已盛他的死讯，但很少人能联络到其家人一直未能确认。

回归后返港加入民建联 2008年首任商经局副局长

苏锦梁于回归后从加拿大返回香港，加入民建联，在党内曾担任副主席，又曾有地区议会及委员会工作经验。到2008年特区政府扩大问责制，引入副局长及政治助理，苏锦梁成为首批加入政府的副局长，其后因时任局长刘吴惠兰因病辞职，苏锦梁于2011年起「坐正」出任局长至2017年。

通过《竞争法》属满意之作 失望未及处理《版权条例》

他离任时曾接受访问称任内通过及实施「竞争法」是最满意之作，其次是修订《商品说明条例》，进一步保障消费者，并积极推动知识产权贸易发展及跨行业协作。而他任内最失望，是俗称「网络23条」的《版权修订条例草案》胎死腹中。

未上任先揭双重国籍 政治生涯惹火

此外苏锦梁任内发生都发生多宗惹火事件，包括他于2008年获委任为副局长，即被揭发拥有加拿大国籍，更一度以私隐为由拒绝回应，又指若放弃加拿大国籍，将丧失在当地任职执业律师的资格。直至他正式上任前，他才宣布已放弃加国国籍。

苏加入政府后最多人称呼的花名是「卡片苏」，因为他出任副局长一年后为外佣办理续期手续时，曾以副局长「卡片」代替入息证明，竟获入境处酌情处理，事件被揭发后，他遭外界质疑滥用职权，「卡片苏」亦成为其政治生涯一大烙印。

到2011年刚升任局长的苏锦梁，被揭发位于麦当劳道康乐大厦的寓所涉嫌僭建，共涉七项问题，最终他回应已聘请专业人士跟进，并向屋宇署提出补救方案且获接纳，及后更完成还原工程。

宣布否决港视申电视牌 多名员工被解雇见记者哽咽

而到2013年，苏锦梁宣布行政会议否决香港电视网络的免费电视牌照申请，他在记者会上连续说了九次「循序渐进」，又称「一篮子因素」是港视失败的原因，后者更成功制造「一男子」这个政治议题常用词汇。之后有320名港视员工被解雇，苏见记者时一度哽咽，被网民批评「做戏」、「猫哭老鼠」。

在2014年有自由行小童在旺角当街便溺引起社会讨论，苏锦梁认为港人应该以和为贵、多多包容，及后有10名网民响应到苏住宅外便溺的号召，手持粪便公仔示威，以讽刺其「包容论」。

记者：郭咏欣