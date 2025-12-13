机场捷运2021年列车转弯现火花 机管局：正就事件向机电署提交报告

有传媒报道指，香港国际机场旅客捷运系统（APM）于2021年4月1日运行期间，转弯时爆出大量火花；而在今年11月29日深夜收车期间，路轨旁有石屎从天花剥落，惟发生事故后未按程序通报监管部门。机管局今（13日）发出声明，确认2021年4月1日一段列车测试时爆出火花的闭路电视片段属实，当时因认为事件「非发生于营运期间」而无向机电工程署通报，现正就有关事件向机电署提交报告。

爆火花事件「非营运期间」发生故无通报

机管局表示，当时正值疫情期间，当局关闭旅客捷运系统进行大型检修，并进行不载客试运。当晚11时42分列车经过相关月台期间，车身集电弓与月台装置接触不良，引致车侧出现火花，消防处人员迅即到场戒备。当时系统正进行大型检修后测试中，列车没有载人，事件对旅客捷运系统结构亦没有造成影响。事件发生后，机管局按程序记录事件，随后在内部会议中检讨，并调整相关路段的混凝土基座，其后没有发生同类事件。机管局在处理该事件时，按其当时对通报机制的理解，认为事件并非发生于营运期间，故此当时没有向机电署通报。机管局现正就有关事件向机电署提交报告。

天花剥落因附近喉管渗漏 已即时维修确认安全

至于路轨旁天花石屎剥落事件，机管局表示，检查人员于当日捷运系统每天运作前的深夜例行巡查中，在一段路轨旁发现有碎石屎从天花剥落。当时捷运系统列车未开始运作，亦没有发现碎石屎落在路轨上。维修人员随即按程序进行紧急维修及整固，在确认维修妥当后，当日系统如常营运，并将当日事件记录在案。机管局调查后确认，出现天花碎石屎剥落的原因是附近喉管渗漏，导致钢筋生锈及石屎松脱。机管局即时进行了维修工程以防止问题再次发生，随后于12月10日晚上系统运作时段完结后，安排独立结构工程师检查，再确认天花结构以及机场旅客捷运系统的安全。

机管局会继续与机电署保持密切沟通，以确保旅客捷运系统运作安全。资料图片

机管局12.12按规例向机电署通报事件

机管局表示，会加强检查措施，包括于每日例行检查之上，加入每两星期安排结构工程师检查和确认行车隧道结构安全。及后，机管局会按照事故通报机制，于12月12日按规例向机电署通报。机管局会继续与机电署保持密切沟通，以确保旅客捷运系统运作安全。

今年2月至12月共提供7次员工培训

另一方面，为配合二号客运大楼旅客捷运系统的营运准备工 作，机管局及旅客捷运系统生产商按营运牌照要求，由2025年2月至12月期间合共提供7次培训予所有相关员工，确保员工有充足时间充份掌握系统并熟习操作，有关的培训记录已按程序呈报机电署审阅。

根据规定，进出机场工程范围必须持有有效工地许可证。对于今年11月29日有职员在覆核文件期间，发现有一名工作人员持已过期许可证进入旅客捷运系统工程范围，机管局已作出即时处理。为加强管制，机管局已要求负责检查的职员必须紧跟程序查核，并将以电子方式取代目前只靠人手检查证件的工作。

机管局指出，以安全为机场运作的最重要指标，持续严格检查旅客捷运系统，并进行维护工作，确保系统安全。 根据《机场管理局（旅客捷运系统）（安全）规例》（第483C 章），机管局须向政府通报在机场旅客捷运系统上发生，而又属于规例附表所列的意外或事故。为确保有关系统的安全水平与时并进，机管局与机电署一直保持沟 通，并持续完善通报机制。机管局于2024年年底已经进一步强化事故通报机制的实施，更新《旅客捷运系统运作及紧急程序手册》，并为前线员工安排相关培训，以加强员工处理及记录事故的意识，让机管局及时通报政府。现时，除了规例附表所 列的意外或事故外，如有任何事件涉及潜在安全考虑或公众关注，机管局均会向机电署通报。