宏福苑五级火｜黄伟纶：有信心在大埔区内觅地兴建居屋 可压缩兴建时间

社会
更新时间：10:14 2025-12-13 HKT
发布时间：10:14 2025-12-13 HKT

宏福苑早前的五级大火，造成多人伤亡，居民丧失家园。政府司副司长卓永兴今早（13日）在电台节目表示，现时政府「大埔宏福苑援助基金」，除支援灾民的紧急需要，亦会提供中长期支援，让居民重过新生活。而衍生的行政及相关支出由政府自行承担。

「大埔宏福苑援助基金」合共有36亿 提供8项援助

卓永兴续称，现时「大埔宏福苑援助基金」现时已筹得33亿，连同政府启动的3亿，合共有36亿。援助基金提供共8项援助金，支援不同类别的人士，包括所有居民、死难者家属、工友、业主等，现时的发放支援金的进度良好。每户一万元的「紧急援助金」由华人基金提供，大概已发放2000万应急钱。

5万元以下捐款可凭转账记录直接申请税务减免

卓永兴指出捐款中，有26.5万宗为5万元或以下的款项，为方便市民，5万元或以下的捐款人只需保留银行转账记录等凭证，即可申请税务减免，无需等待基金发出正式收据。

对于一次过现金补偿租户的建议，卓永兴补充指，由于屋苑内约八成为自住业主，两成是租户，双方情况不同，政府正在研究如何区分处理。

透过「一户一社工」了解居民住屋需求

身兼应急住宿安排工作组组长的财政司副司长黄伟纶表示，透过「一户一社工」了解灾民的意愿，他坦言，许多居民生活仍未安顿，其想法亦随时间变化，因此现阶段聆听灾民的住屋意愿。

政府有信心可在大埔区内觅地兴建居屋

对于有意见指在大埔区加建居屋，黄伟纶指未来几年本来没有兴建居屋的计划，但政府有信心可在区内觅地兴建居屋，并压缩兴建时间，但相比其他安置方案，重建需时或较长。政府正积极评估由不同党派及地区人士建议的土地选项，但强调有进一步结果会尽快作出通知。

黄伟纶又提到，行政长官李家超昨日(12日)提到有几个选项，包括：收购业权、优先购买资助出售房屋、原区安置、合资格业主入住公屋单位，全部亦在考虑之中，他指出，最终方案需平衡居民意愿、社会观感及公帑运用，并会尽快与立法会沟通，期望在不久将来能整理出更具体的方案供居民选择。

