残特奥会︱罗淑佩为硬地滚球颁奖 喜见港队表现神勇

社会
更新时间：22:03 2025-12-12 HKT
发布时间：22:03 2025-12-12 HKT

残特奥会赛事正在进行，香港队今日( 12日 )继续表现神勇，一共夺取了11金9银8铜。文化体育及旅游局局长罗淑佩于社交平台发文，大赞运动员表现出色，她特别开心的是可以亲手颁奖给数位硬地滚球运动员，包括梁育荣、杨晓林、何宛琪等，他们还会继续出战团体赛，罗淑佩很有信心他们会续创佳绩！

另外，罗淑佩也为游泳队高兴，因为陈睿琳今日以破纪录时间夺金。她指残特奥会赛事还剩下两天，她会继续为香港运动员打气！

今日成绩 : 

- 残奥乒乓球 2银2铜

- 残奥游泳 1金2银1铜

- 残奥硬地滚球 2金2银3铜

- 特奥游泳 6金1 银

- 特奥田径: 1金 1银 1铜

- 特奥滚球: 1金 1银 1铜

 

