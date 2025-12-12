玛嘉烈工程揭造假 建造业议会：害群之马不代表业界从业员普遍质素

玛嘉烈医院重建及扩建工程，分判商怀疑伪造监测震动仪器的证明。医疗衞生界立法会议员林哲玄狠批香港建造业界「烂到无得再烂」，长期存在不良文化，需要「落重药」纠正。建造业议会今日（12日）发声明强调，业内个别经营者的不良营商手法实须杜绝，但此类害群之马绝不代表业界从业员普遍质素。议会期望大众以持平角度，集思广益，齐心堵塞制度漏洞。

相关新闻：

玛嘉烈扩建工程疑伪造证明 林哲玄轰建筑业「烂到无得再烂」 宁汉豪不认同： 业界有个别害群之马

再回应玛嘉烈扩建工程疑伪造证明 林哲玄质疑建造业长期存「不良文化」︰次次单一事件服唔服到众？

议会：业界付出与专业尊严不容抹杀

议会指，香港基建发展有赖前线工友与专业人员多年来敬业乐业、默默耕耘，其付出与专业尊严，不容抹杀。建造业只容诚信、专业兼备的从业，拒绝害群之马以不良手法危害市民安全以及业界声誉。

就公众对装饰及维修工程的关注，以及早前大埔五级火引起的忧虑，议会辖下的「装饰及维修专责委员会」将全面检讨及提升行业行为操守，并强化安全与专业培训，同时要求私营工程立即采用注册专门行业承造商等相关制度，以提升六大行业专业水平范畴，包括安全、管理、工作经验、施工、财务及诚信管理，协助建立一批可靠、有承担的承造商团队。

议会亦与时并进，引入科技协助监察工程，并将于短期内公布专为装饰及维修行业而设的「安全智慧工地」系统（4S）加强版产品组合，推动业界利用科技提升工地安全及透明度。

议会将继续团结业界，透过制度检讨、培训与科技，建立更安全及以诚信为本的建造环境。业界必深化改革，亦期望大众以持平角度，集思广益，齐心堵塞制度漏洞。