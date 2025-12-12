Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

玛嘉烈工程揭造假 建造业议会：害群之马不代表业界从业员普遍质素

社会
更新时间：20:32 2025-12-12 HKT
发布时间：20:32 2025-12-12 HKT

玛嘉烈医院重建及扩建工程，分判商怀疑伪造监测震动仪器的证明。医疗衞生界立法会议员林哲玄狠批香港建造业界「烂到无得再烂」，长期存在不良文化，需要「落重药」纠正。建造业议会今日（12日）发声明强调，业内个别经营者的不良营商手法实须杜绝，但此类害群之马绝不代表业界从业员普遍质素。议会期望大众以持平角度，集思广益，齐心堵塞制度漏洞。

相关新闻：

玛嘉烈扩建工程疑伪造证明 林哲玄轰建筑业「烂到无得再烂」 宁汉豪不认同： 业界有个别害群之马

再回应玛嘉烈扩建工程疑伪造证明 林哲玄质疑建造业长期存「不良文化」︰次次单一事件服唔服到众？

议会：业界付出与专业尊严不容抹杀

议会指，香港基建发展有赖前线工友与专业人员多年来敬业乐业、默默耕耘，其付出与专业尊严，不容抹杀。建造业只容诚信、专业兼备的从业，拒绝害群之马以不良手法危害市民安全以及业界声誉。

就公众对装饰及维修工程的关注，以及早前大埔五级火引起的忧虑，议会辖下的「装饰及维修专责委员会」将全面检讨及提升行业行为操守，并强化安全与专业培训，同时要求私营工程立即采用注册专门行业承造商等相关制度，以提升六大行业专业水平范畴，包括安全、管理、工作经验、施工、财务及诚信管理，协助建立一批可靠、有承担的承造商团队。

议会亦与时并进，引入科技协助监察工程，并将于短期内公布专为装饰及维修行业而设的「安全智慧工地」系统（4S）加强版产品组合，推动业界利用科技提升工地安全及透明度。

议会将继续团结业界，透过制度检讨、培训与科技，建立更安全及以诚信为本的建造环境。业界必深化改革，亦期望大众以持平角度，集思广益，齐心堵塞制度漏洞。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
1小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
11小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
11小时前
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
3小时前
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
时事热话
6小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
2小时前
宏福苑五级火｜李家超：独立委员会须9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会
03:11
宏福苑五级火｜李家超：独立委员会9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会
社会
7小时前