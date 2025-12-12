Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱劳工处两周巡查467个地盘 提25宗检控 涉吸烟、走火通道无保持良好状况等

社会
更新时间：19:01 2025-12-12 HKT
发布时间：19:01 2025-12-12 HKT

大埔宏福苑火灾后，劳工处开始巡查设有大型棚架的楼宇维修工程工地的防火设施及火灾应变安排，以保障工人的职业安全。劳工处发言人今日（12日）表示，为期两周执法行动已完成，日后会继续重点巡查违规地盘的改善情况及已移除楼宇外墙棚网的工地。

发言人指，劳工处在11月28日开展的特别执法行动中，巡查了467个建筑地盘，共发出249份书面警告及112张「敦促改善通知书」，并提出25宗检控，主要涉及地盘内禁止吸烟、走火通道和灭火器没有保持良好状况、不安全的高处工作及没有提供个人防护装备等违规情况。

若棚架有坠物风险 将不警告即执法

劳工处会继续跟进违规地盘的改善情况，如不安全的工作情况持续，处方会依法处理。劳工处亦会继续巡查已移除楼宇外墙棚网的工地，若发现仍有外墙工程在棚架上进行，处方将通知相关部门跟进。如发现棚架上有物件堕下等迫切风险，劳工处会即时执法，包括发出「暂时停工通知书」及提出检控，而不作警告。

劳工处重申，承建商必须严格执行所有地盘安全措施，以保障雇员的职业安全及健康。根据《职业安全及健康条例》的一般责任条款规定，雇主必须为其雇员提供安全的工作环境、作业装置及工作系统。若违反有关规定而情节严重者，最高可被判罚款一千万元及监禁两年。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
22小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
10小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
9小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
4小时前
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
3小时前
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
1小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
8小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
2025-12-11 18:48 HKT
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
时事热话
5小时前