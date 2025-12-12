宏福苑五级火︱劳工处两周巡查467个地盘 提25宗检控 涉吸烟、走火通道无保持良好状况等

大埔宏福苑火灾后，劳工处开始巡查设有大型棚架的楼宇维修工程工地的防火设施及火灾应变安排，以保障工人的职业安全。劳工处发言人今日（12日）表示，为期两周执法行动已完成，日后会继续重点巡查违规地盘的改善情况及已移除楼宇外墙棚网的工地。

发言人指，劳工处在11月28日开展的特别执法行动中，巡查了467个建筑地盘，共发出249份书面警告及112张「敦促改善通知书」，并提出25宗检控，主要涉及地盘内禁止吸烟、走火通道和灭火器没有保持良好状况、不安全的高处工作及没有提供个人防护装备等违规情况。

若棚架有坠物风险 将不警告即执法

劳工处会继续跟进违规地盘的改善情况，如不安全的工作情况持续，处方会依法处理。劳工处亦会继续巡查已移除楼宇外墙棚网的工地，若发现仍有外墙工程在棚架上进行，处方将通知相关部门跟进。如发现棚架上有物件堕下等迫切风险，劳工处会即时执法，包括发出「暂时停工通知书」及提出检控，而不作警告。

劳工处重申，承建商必须严格执行所有地盘安全措施，以保障雇员的职业安全及健康。根据《职业安全及健康条例》的一般责任条款规定，雇主必须为其雇员提供安全的工作环境、作业装置及工作系统。若违反有关规定而情节严重者，最高可被判罚款一千万元及监禁两年。