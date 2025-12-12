中医医院首日运作顺畅 市民反映配药等30分钟 卞兆祥：院方正优化流程
香港中医医院昨日（11日）开始分阶段投入服务，医院行政总监卞兆祥今早（12日）在电台节目表示，首日整体服务运作大致顺畅。院方会密切监察各部门负荷情况，并每日以内部交流方式处理病人及员工意见，以提升服务质素。
院方留意配药需时久 已即时跟进
卞兆祥指出，部分病人对新系统，尤其是医院流动应用程式尚未熟悉，而药房配药流程亦需改善。对于有市民反映配药需等候约30分钟，他承认院方已注意到相关情况，团队已即时跟进并著手优化流程。他解释，配药过程包括中医师处方、药房核实处方、配药后由另一员工核对等步骤，期望透过流程优化效率。
中医医院豁免宏福苑所有居民费用至明年底
卞兆祥亦提到，自11月1日开放预约1个月内的门诊服务后，市民反应良好，院方已将首10日筹号增加一倍，并由昨日起再增加之后筹号数量三成。他期望在开院后约3个月，理顺医疗团队之间的合作，并让团队与系统充分磨合。
此外，中医医院将豁免大埔宏福苑全部8幢楼宇居民，包括外佣的医疗费用至明年底，涵盖范围包括全科门诊、分科门诊、专职门诊、日间住院、抽血及X光检查等。
