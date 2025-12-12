企业会客室｜北上诊疗新体验 坐落大湾区核心地段 春分口腔为港人提供全面牙齿护理服务

近年，深港跨境消费模式持续拓展，已由购物旅游延伸至个人健康领域。位于大湾区的牙科连锁品牌春分口腔，其罗湖新诊所距离港铁站仅约8分钟步程，方便港人跨境就诊。诊所提供植牙、牙齿矫正、美白、牙周病治疗等多项服务，设有独立诊室与陪同服务，重视一对一沟通与个人诊疗建议，并引入疼痛管理与情绪疏导机制，协助患者纾缓治疗期间的不安。主理人张璐蒙表示，集团未来将持续拓展网络，积极探索进入香港市场的可能性，期望为港人提供高品质、舒适化的牙科诊疗服务。

港人北上消费成风，口腔健康及牙齿护理服务渐受重视。牙科连锁诊所春分口腔坐落大湾区罗湖、龙岗及宝安，当中邻近罗湖口岸的新诊所，从香港搭乘东铁线至罗湖站后，步行约8分钟即可抵达。诊所提供种牙、牙齿矫正、美白、修复及牙周病治疗等全方位的牙齿保健服务。

收费公开透明 重视顾客体验

春分口腔的品牌名称，来自二十四节气之一「春分」，寓意平衡、温暖与新生。旗下诊所重视在治疗过程中融入平衡与舒适，兼顾患者的需求和感受。团队运用科学技术，提供细致服务，务求提升患者的舒适度与信任感，减轻身心压力。

罗湖口岸周边设有大量口腔医疗机构，竞争激烈。春分集团主理人张璐蒙指出，集团致力打造高端舒适化的牙齿治疗品牌，对牙齿护理有严谨的要求，重视提升患者的顾客体验、领先技术以及顶级专业牙科专家；诊所在诊断、治疗过程及价格方面均保持公开透明，提供高性价比的牙齿护理服务，旨在实现长期疗效。

她提到，集团在国内采购的牙科仪器及用品数量大于香港，因此价格更实惠，这也能让收费更具竞争力。她建议市民定期进行口腔检查和护理，对长期牙齿健康至关重要。

春分口腔团队拥有丰富临床经验。

个性化「四位一体化」方案

春分口腔诊所设有独立诊室与一对一陪同服务，协助患者全面了解自身口腔情况。医疗团队会根据患者的牙齿状况，制订个性化方案，从诊断、规划到治疗过程，贯彻疼痛管理与情绪疏导机制，期望减少患者对牙齿治疗的恐惧和不适，有助缩短康复期。

集团致力提供从预防、诊疗、健康到保健「四位一体化」的牙齿保健服务，打造一站式、高层次、全方位、舒适化的诊疗体验。张璐蒙指，集团引进先进的口腔扫描设备、数码化导板种植、显微根管治疗等，有助以精准方案诊断和治疗，医疗团队也由具备丰富临床经验的专业人员组成，服务全面，覆盖洗牙、种牙、矫正、修复、补牙、牙齿贴面、杜牙根、牙周病治疗、蓝光美白及儿童牙科等，能应对较复杂的牙患。

诊症设备先进，为患者提供诊断和治疗。

七旬长者种牙改善咀嚼

此外，集团从预约至治疗皆采取数码化管理，并提供持续跟进服务，务求达至长期疗效。

人体随着年龄的增长会变化和衰退，对年长者而言，长期缺牙可能导致骨量和骨密度不足，增加种牙难度。张璐蒙表示，春分口腔的种牙技术突破传统的限制，根据患者的牙槽骨条件设计合适个人方案，即使骨量不足、局部骨缺损，也能顺利进行种牙。

她说，假牙可能使用不便，且较难清洗，有机会引发口腔黏膜病变；种牙是更稳固耐用、舒适美观的选择。她提到，春分口腔会在治疗前为患者进行血常规、血糖及血压等全面身体评估，中老年患者的种牙过程全程监测。

张璐蒙分享，有来自香港的70岁伯伯，因行动不便需依赖拐杖助步，希望能进行全口种牙；查询的一周后，伯伯选择了邻近罗湖口岸的春分口腔，「因为这里的服务让他感到舒适和安心。（我们）建立了医患之间的信任关系，并成功解决了他的牙齿难题，他可以重新咀嚼食物。」

诊所内设置了牙科CT，使牙医能深入了解患者的口腔问题。

张强调，春分口腔将持续深化高端、舒适化的诊疗服务，探索与实践牙科医疗领域的最新成果和创新技术，以提升整体医疗水平和服务质量；诊所也将强化专业团队，以增强核心竞争力，并计划进一步拓展至城市核心商圈及高潜力区域，提供更便捷、高效的牙科护理选择。

她指出，集团洞悉市场发展潜力，积极规划进入香港市场，期间通过跨区服务的延伸，为更多大湾区居民提供高品质、舒适化的牙科诊疗服务，迈向可持续发展的营运目标。

公益护齿行动 助「兔唇」儿童重拾自信笑容

2025年10月，春分口腔发起「公益护齿行动」，让唇颚裂（俗称「兔唇」）儿童重建自信笑容，成功吸引逾2000名市民参与，募得善款人民币2万元（约2.2万港元），用于支持唇颚裂儿童的专项关爱项目。

春分口腔将公益视为长期承诺，每月在深圳举办超过30场社区义诊，提供免费口腔检查与健康讲座，用行动传递善意，将专业与温暖带给更多人。

从唇颚裂儿童到街坊邻里，从义诊到长期守护，春分口腔期望贯彻专业与温暖，将持续履行社会责任，让高品质的口腔健康服务，惠及更多需要关怀的群体，让温暖与笑容一路同行。

撰文：李飞帆