星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司

每年12月圣诞节前，警队将会派发俗称「Yes Letter」的升职信，掀起新一轮人事大变动！《星岛》综合多方消息，得悉共有4人晋升助理处长，当中包括两名女将，分别是现任财富情报及调查科总警司郑丽琪，及现任秀茂坪警区指挥官谢翠恩，前者曾侦破林子健讹称被掳走案，后者则负责统筹启德体育园的大型人群控制工作；另有4人晋升总警司，包括警察公共关系部社区关系课高级警司林诗韵，及借调到保安局担任政府保安事务主任的黄国基，他今年3月底曾率领救援队到缅甸地震灾区。

四人晋升助理处长 包括两名女将

红裤子出身的郑丽琪将出任警察学院院长，她可说是警队刑侦女将，屡破大案，最轰动为2017年林子健讹称在香港闹市被掳走并被施以暴力的案件，时任西九龙总区刑事警司的她，识破林提供虚假资料误导警务人员，并落案控以相关罪名。她之后驻守商业罪案调查科（伪钞、支援及情报），期后晋升为总警司，掌管财富情报及调查科，打击多宗清洗黑钱案件，近年又多次率领团队到海外出席国际会议。

谢翠恩年初多次统筹启德体育园大型演练

谢翠恩将升任东九龙总区指挥官，她曾任警察公共关系科（现称警察公共关系部）高级警司，之后升任秀茂坪警区指挥官，今年初多次统筹启德体育园的大型演练，由于体育园主场馆可容纳5万人，谢一直负责策划人群管理工作，安排进场人士疏散，全部有条不紊。

曾于黑暴期间担任西九龙防暴大队副指挥官的张惠华，在升为助理处长后，出任新界南总区指挥官。他的行动经验同样丰富，曾任港岛总区警司（行动），有处理大型示威的人群控制经验，于2019年与现任处长周一鸣一起「拍住上」，打击暴徒，平乱有功。

现任资讯系统部总警司陈志勇，将升任该部门的助理处长。他可谓警队的第一代电脑罪案专家，早年任商罪科科技罪案组总督察，之后科技罪案组独立成科，其升任该组高级警司，经常就打击科技罪案会见传媒。

另有4人晋升总警司，当中唯一女将为警察公共关系部社区关系课高级警司林诗韵，将升任为该部门的总警司。她近年致力推动少年警讯及耆乐警讯工作，包括为少讯推广IDEAS@JPC新策略，I代表 Innovation ( 创新思维 ) 、 D代表 Discipline ( 守法自律 ) 、 E代表 Exposure (多元视野 ) 、 A代表Adventure ( 历奇锻炼 ) 、 而S代表 Synergy ( 协作共创 )。林亦致力推动少讯社交媒体，令粉丝数目由4,000人大幅增至超过33,000人，拉近青少年与警队的关系。

黄国基曾率救援队赴缅甸救灾

黄国基将升任保安部总警司，他曾任要员保护组，负责保护政府官员及访港政要，期后借调保安局，今年3月底率领51人救援队远赴缅甸地震灾区。他当时提到，虽然面对种种困难，但每次结束行动后，当地人都会向搜救人员致谢。救援队除登上行政长官表扬榜，上月更获颁授行政长官社区服务奖状及行政长官公共服务奖状。

深水埗警区副指挥官张志伟，在升为总警司后，将出任秀茂坪警区指挥官。他曾被借调到机场保安公司，任第一行动处助理行政总裁，亦曾任机动部队教官及人事部高级警司。

另一位由高级警司晋升总警司的是周志钧，他过去主要驻守财富调查组，有丰富的财务调查经验，曾到大学以「反洗黑钱及举报可疑交易」为题作演讲，介绍各国如何打撃洗黑钱活动、恐怖分子融资和其他影响国际金融体系的威胁。他亦为体育健将，现为警队篮球会副主席。

