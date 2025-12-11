Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱酒店14天住宿期届满? 民青局派定心丸 : 业界愿提供弹性住宿安排

社会
更新时间：20:58 2025-12-11 HKT
发布时间：20:58 2025-12-11 HKT

大埔宏福苑五级火造成严重伤亡，居民失去家园，民政及青年事务局指，政府会持续支援宏福苑居民的住宿需要，已安排超过2,000个单位的过渡性房屋以及房协的单位，供宏福苑居民作较长期使用。对于有传言指酒店提供给宏福苑居民的入住限期将至。该局指非常感谢酒店业界在火警发生的当天，愿意即时为居民提供至少14天的住宿。经磋商，酒店业界均表示愿意为入住的居民提供弹性住宿安排。

政府本周二至五合共组织12次实地视察的「睇楼团」，安排宏福苑居民参观过渡性房屋、房协提供单位及青年驿站「启航1331」。民青局fb
政府本周二至五合共组织12次实地视察的「睇楼团」，安排宏福苑居民参观过渡性房屋、房协提供单位及青年驿站「启航1331」。民青局fb
「睇楼团」反应踊跃，至今已有近600人次报名参加。
「睇楼团」反应踊跃，至今已有近600人次报名参加。

民青局于社交平台发文，指为让居民更了解上述住屋安排的实际情况，政府在本星期二至星期五，合共组织12次实地视察的「睇楼团」，安排宏福苑的居民参观过渡性房屋、房协提供的单位，以及青年驿站「启航1331」。「睇楼团」反应踊跃，至今已有近600人次报名参加。

特区政府各部门会积极跟进，以确保所有居民的住宿需要均会获得照顾。政府的目标是尽快安排宏福苑居民入住过渡性房屋或房协的单位作中长期安置，让居民能够早日安顿下来。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
7小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
12小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
12小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
1小时前
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
00:57
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
突发
5小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
5小时前
87岁范曾自爆与嫩妻徐萌喜得独子。
书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系
即时中国
3小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
5小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
4小时前