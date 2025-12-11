宏福苑五级火︱酒店14天住宿期届满? 民青局派定心丸 : 业界愿提供弹性住宿安排

大埔宏福苑五级火造成严重伤亡，居民失去家园，民政及青年事务局指，政府会持续支援宏福苑居民的住宿需要，已安排超过2,000个单位的过渡性房屋以及房协的单位，供宏福苑居民作较长期使用。对于有传言指酒店提供给宏福苑居民的入住限期将至。该局指非常感谢酒店业界在火警发生的当天，愿意即时为居民提供至少14天的住宿。经磋商，酒店业界均表示愿意为入住的居民提供弹性住宿安排。

政府本周二至五合共组织12次实地视察的「睇楼团」，安排宏福苑居民参观过渡性房屋、房协提供单位及青年驿站「启航1331」。民青局fb

「睇楼团」反应踊跃，至今已有近600人次报名参加。

民青局于社交平台发文，指为让居民更了解上述住屋安排的实际情况，政府在本星期二至星期五，合共组织12次实地视察的「睇楼团」，安排宏福苑的居民参观过渡性房屋、房协提供的单位，以及青年驿站「启航1331」。「睇楼团」反应踊跃，至今已有近600人次报名参加。

特区政府各部门会积极跟进，以确保所有居民的住宿需要均会获得照顾。政府的目标是尽快安排宏福苑居民入住过渡性房屋或房协的单位作中长期安置，让居民能够早日安顿下来。