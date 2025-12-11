Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费

社会
32岁无业男使用交友应用程式「Heymandi」与同龄已婚女网友匹配后，立即约见并问女方「想唔想smoke嘢？」，其后涉在后楼梯强奸女方。他否认强奸罪受审5日，控方在庭上播放闭路电视片段时，显示案发前两人在街上相拥，4男3女陪审团退庭商议约5小时后，一致裁定无业男被告强奸罪名不成立。辩方大律师潘展平为被告申请讼费，控方不反对，法官张慧玲亦指陪审团一致裁定被告罪脱，表示他们明显不相信女事主，遂批出以公帑支付一名大律师的讼费。

被告卢彦铭否认于2023年10月30日在红磡家维邨家义楼后楼梯间强奸女子X。X以视像形式作供时指，她在案发当日与被告经Heymandi相识，改用Telegram联络及交换照片，被告发讯问X「想唔想smoke嘢？有无smoke嘢？」X认为被告是邀请她吸食大麻，由于她心情不佳而问被告「你有呀？」

双方约在何文田站会面后，被告甫见面便手拖X，走往红磡家维邨期间不断揽腰轻吻X，X称她只是顺其意。被告带X到后楼梯后指「喺出面食咗（大麻）先无咁大阵味」，然后抱住X强吻嘴脸颈，X拒绝。被告又伸手入X上衣内，隔著胸围揸胸，伸手入X裤管，隔著内裤摸X下阴，X称多次叫「唔好」，推开被告不果。被告推X到墙壁，「撩开裤管掹开底裤」，无视X称「唔好啦」，随即透过X裤管将阳具插入X阴道，抽插约6至7下，全程没有配戴安全套，拔出阴茎后称「我返去拎大麻」。

X形容自己当时感到「好委屈好紧张」，她稍为整理衣装后，立刻致电丈夫表示要报警，她在走廊截停保安，要求保安协助寻找被告，X称被告「喺个后楼梯度强奸咗我」，保安随即报警处理。X其后发现被告已删除双方所有聊天讯息。

案件编号：HCCC361/2024
法庭记者：刘晓曦

