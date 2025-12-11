宏福苑火灾︱政府规定棚网须交阻燃证明 来货送指定中心检测 建造业议会将助业界集体采购

因应大埔火灾，政府于上周要求全港所有维修地盘于周六（6日）前拆除棚网。发展局局长宁汉豪今午（11日）与6名工程界代表见传媒，宁汉豪表示，全港252幢正进行维修的公私营地盘，已拆除棚网，并介绍日后棚网送港后，必须按既定要求先进行检测，合格后方可上架，而建造业议会将特事特办，为业界提供集体采购及统筹检测棚网的服务，预料最快1个月左右有棚网可重新上架。她强调，引入新制度是为了回复市民信心，建造业可健康发展，呼吁社会要团结一致，齐心做好这件事。

棚网须符合3项条件：提供认可检测文件、按政府方式抽样、交政府化验所化验

宁汉豪表示，近日发展局及屋宇署积极拟定外墙棚网抽样检查指引，要求包括日后承建商必须提供棚网阻燃效能证明书及检测文件；棚网来货后，必须按政府要求，以指定方式抽取指定样本，全程需要录像记录，再交到政府化验所化验，合格后才可上架；执管部门亦会随机抽样检测。这个做法同样适用于新建、拆卸大厦工程。

她续指，为了有效率地进行检测，政府会做好配套，目标样本送到检测中心后，一星期内有检测结果，政府正物色更多检测中心，目标下周公布名单。她又称，明白部分维修工地没有空间放置棚网，故部分采样及储存要场外进行，当局已初步找到合适的政府用地，可进行场外采样工作。

建造业议会安排棚网集体订购、统筹检测

她亦称，明白短期内市场对棚网及检测需求会大量增加，业界亦需时学习及适应，当局邀请建造业议会提供协助，包括提供集体采购及统筹检测棚网的服务，目标首批入口棚网可于一个月后陆续上架；建造业议会亦已预留5,000个培训名额，工人可因应培训工种及时数，获得1.4万至1.9万元不等的津贴。

屋宇署署长何镇雄补充，送交检测的棚网样本，只要有一个不合格，整个批次都需要更换，只有所有样本都合格，该批次才可上架。测试结果须通知屋字署作备存，由于棚网阻燃效能会随时间及工程影响减低，承建商需定期检测，确保阻燃效能。他又称，若承建商没有使用建造业议会集体采购服务，必须采用一个可令署方信纳的追踪制度，署方亦会就场外取样作加强抽查。

被问到所有工程是否最快农历年后才可复工，宁濠豪表示，全港约有超过400个维修项目停工，由于建造业议会协助集体采购，预计两星期左右可有棚网来港，之后连同检测，希望一个月左右可重新上架，但若有些承建商有信心原来的棚架合格，可先作检测，加上不同工程进展不一，故难以说明工程是否需待农历年后才可复工。

至于承建商换网及停工涉多少资金，她估计单幢楼只计棚网更换涉约几十万元，而由于是当局指示要求承建商负责，他们会承担相关费用，除非承建商与业主合约有其他列明。她提到，明白部分承建商或有现金流不足问题，建造业议会将提供协助。被问及是否所有工地物料都采用相同抽检方法，以确保安全，她指地盘物料多样化，如每样都采相同方法检测是不切实际，当局会以风险为本去处理。

建造业议会：将建源头追踪标签系统

建造业议会执行总监郑定宁表示，非常欢迎及支持政府推动新的抽检制度，提升棚网的质量，在草拟新安排过程中，当局充分与业界沟通及得到支持。他指希望各项工程尽快复工，故议会非常乐意协助集体采购，以保证货源的稳定性，目前已开始与供应商联络，亦会建立源头追踪的标签系统，以记录棚网从制造、检测，再到应用的工地位置。

香港建造商会会长廖圣鹏表示，商会同意总承商在地盘有整体责任，亦同意现在要同心协力维护建筑业的声誉。近期发展局与业界有积极沟通，在棚网抽查上作出实际的调整，令措施可于短期内推出。

香港建筑业承建商联会会长劳焯培相信，承建商需时适应新制度，市场需要大量的供货、存放地点，以及检测能力，故很高兴得到发展局及建造业议会的协助，能在过渡期间提供集体采购的安排。

业界支持新措施 冀尽快执行并复工

香港建造业分包商联会永远荣誉会长伍新华表示，十分支持发展局尽快将棚网下架，形容是急市民所急，亦避免当区居民有担忧，而过去这一段时间发展局及屋宇署都与业界有紧密联系，相信新制度可释除市民疑虑。

注册专门行业承造商联会常务副会长兼棚架行业委员会主席苏汝恒表示，搭棚界欢迎政府新安排，预料可提高质素，必定会配合政府的安排。香港建造业总工会理事长周思杰则指，理解公众对棚网使用有疑虑，支持政府下架决定，而工友因应此安排要停工，纵然有培训、有津贴支援，但工友仍然需要复工，继续养家糊口，希望新措施可尽快执行，令工友可回到工作岗位。

记者：郭咏欣

摄影：何健勇

相关新闻：

大棋盘｜棚网检测新作业守则趋严格 政府中人：建造业议会可挺身而出