民思政策研究所报告指资料跨境流通、法律制度协调等存短板 吁设国家级超级计算中心

民思政策研究所今日（11日）发表最新研究报告《香港的AI发展实力：成为亚洲第一的必要条件》，指出香港在人工智能（AI）发展上，虽具备科技应用普及与商业敏捷度等优势，但在资料跨境流通、法律制度协调及算力基础设施方面存在明显短板，阻碍成为亚洲AI领导者。报告强调，香港需突破现有管治思维，建立国际接轨的资料流通标准，并投资建设国家级超级计算中心，以应对区内竞争。

香港AI发展优势与瓶颈并存

民思政策研究所首席研究员张达明指出，香港社会对高科技的适应态度于2025年升至全球第一，智能设备渗透率高达96.3%，电子支付亦广泛使用，为AI技术应用提供了良好基础。香港企业的「商业敏捷度」在2025年跃升至全球第7位，反映政府近年推行的AI及数码治理政策，有效提升了企业采纳AI的意愿。

张达明又指，多项结构性弱点正制约香港AI发展，如资讯科技整合能力疲弱，尤其在政府网络安全能力及私隐法律保障方面显著落后；香港目前缺乏专门的AI法律，版权归属模糊，跨境数据流动亦缺乏明确框架；本地AI人才供应长期短缺，教育与科研投入相对不足；香港虽是国际货币基金组织AI指数前20名中，但是唯一没有国家级超算中心的经济体，企业过度依赖跨境云端算力，面临合规与地缘政治风险。

张达明指出，因上述问题导致香港公司忧虑公开部分人工智能数据，导致无人敢于尝试，难以将现有的应用优势转化为持久的产业竞争力。

提5项建议追赶新加坡发展差距

研究对比显示，新加坡凭借逾十年的超前部署及连贯的国家级AI战略，已建立了稳定且领先的AI生态系统。香港的AI发展进程整体上落后新加坡约6年，尤其在跨部门治理、数据架构与算力基建方面，差距更为显著。

张达明提出五项关键政策建议，包括建立香港国家级AI超算中心，以公共财形式由政府主导投资，提供可负担的高性能算力，降低中小企业与科研机构进入门槛，强化算力主权与数据安全；设立「香港版AI Verity」认证与测试制度，参照新加坡经验，推出本地化、低成本的国家级 AI认证与测试制度，提供一站式合规指引，降低企业面对多重监管的困惑与成本。并制定跨境数据治理框架、推动与大湾区「算力互联＋数据协作」，以及深化「AI × 金融」与「AI x 专业服务」应用。

研究指出香港的AI发展进程整体上落后新加坡约6年，被问及香港能否追上新加坡。张达明表示有信心，指香港政府自2022年起已陆续推出多项创科政策，惟他观察到相关政策较为碎片化，缺乏统一、具远见的发展目标。他指出，政府应定期检视并更新发展策略，而非每隔数月便推出新政策，导致外界难以掌握整体方向。

张达明续指，香港作为后发者，可借鉴新加坡的成功经验，并从其失败中汲取教训。但他对于香港未有引入类似「AI Verify」的验证平台感到不解，认为此举有助提升国际合作伙伴对香港的信心与声誉。

汤家骅：香港应集中资源发展金融、医疗

民思政策研究所所长汤家骅则指出，香港与新加坡的根本差异在于，新加坡是一个国家，而香港是中国的一个重要城市。他认为，这将影响两地在发展智能产业的方向。新加坡作为一个国家，发展智能产业时需顾及各方面需求，而香港则无需全面发展，应聚焦于特定优势领域。他建议，香港应集中资源发展金融、医疗，甚至法律等领域，精益求精。他相信，若香港能在此等领域深耕细作，有望超越新加坡。

记者、摄影：李健威

