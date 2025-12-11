Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜业主立案法团最新通告曝光 12.17开会 江玉欢：已签订法律合约未必因火灾自动失效

社会
发布时间：15:37 2025-12-11 HKT

大埔宏福苑五级夺命火，造成多人死伤，后续安置，以至维修合约等极需解决。近日，网上流传一则通告，宏福苑业主立案法团将在下周三(17日)于太和邻里社区中心召开会议，讨论多项议题，并回答列席业主的问题。

根据流传的通告，有关的会议首项为悼念默哀仪式，其次为主席、财务作出报告，然后管理公司就多项事项进行汇报，当中包括备受争议的火灾前消防系统状况、各类保险索偿制度、灾后日常工作安排及每月开支预算，并汇报所有屋苑帐目资料。

另外，亦有义务律师讲解，如何处理大维修工程承建商及顾问公司合约的建议及后续安排；并就大维修工程承建商及顾问公司合约作出议决，将相关事宜交业主大会表决。

有灾民就有关的通告发问，「终止合约会唔会影响业主追讨赔偿？」有网民就留言指「合约无法履行，一定系终止，律师会讲解。」亦有网民表示，有关的「会议 不会表决会否终止大维修合约。管委会即将筹办特别业主大会，由全体业主一齐决定。」

江玉欢表示，即使大厦遭遇火灾，已签订的法律合约未必因火灾自动失效。资料图片
江玉欢：法团在考虑终止合约时必须小心谨慎

选委界立法会议员江玉欢接受《星岛头条》网表示，即使大厦遭遇火灾，已签订的法律合约未必因火灾自动失效，因此业委会开会去了解应有的权益及责任。不过，江玉欢强调，法团在考虑终止合约时必须小心谨慎，因宏福苑仍需向有关人士追讨，因此要十分肯定取消合约不会对追讨造成影响，她相信法团有律师协助，并建议必须先透彻了解自身的法律位置。

对于终止合约是否会影响向保险公司的索偿，江玉欢表示，这完全取决承建商购买的「工程综合保险」保单的具体条款。她指出，必须先仔细研究保单内容，了解现时的状况及终止合约等行为，会否触发任何影响保险理赔的条文。她再次重申，不能轻易解除合约，要先了解法律所处的位置，此举或会影响法团日后向相关方追讨损失或索偿的权利。
 

