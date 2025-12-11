体育争议解决先导计划启动 张国钧：运动员生涯有限 若因争议错过赛事成遗憾

体育争议解决先导计划启动礼今日(11日)在启德主场馆举行。律政司副司长兼体育争议解决咨询委员会主席张国钧致辞时表示，随着体育产业蓬勃发展，各持分者之间互动难免会出现体育争议，因此设立专门解决体育争议的机制，是推动体育产业升上更高台阶的重要体育基础建设。

建立高效具公信力争议解决制度

张国钧指，运动员比赛生涯的黄金时期有限，若因为争议或纠纷而影响了训练，甚至令他们错过重要体育赛事，这不止造成运动员遗憾，更是社会的重大损失。所以，建立一个高效且具公信力的争议解决制度，对推动香港体育专业发展的确非常关键。

国际调解院落户香港 巩固香港和平争议解决中心地位

他表示，香港凭借「一国两制」的独特优势、稳健的法律制度、世界知名的专业机构及人才，以及独立公正的司法制度，一直是亚太区领先的国际法律及争议解决服务中心。国际调解院最近亦已经落户香港，成为全球首个专门以调解方式解决国际争议的政府间法律机构，进一步巩固香港作为和平争议解决中心的地位。香港优越的地理位置与多元的语言文化环境，亦使其成为连接中外的桥梁，为香港发展成为本地、区域乃至国际体育争议解决枢纽奠定基础。

先导计划提供公平、高效、便捷制度

他指，过去两年，律政司与体育界、法律界紧密合作，推出体育争议解决先导计划，作为《施政报告》中的其中一个重点措施。先导计划提供了一个公平、高效、便捷的制度，透过调解与仲裁处理体育纠纷，促进体育产业能够在一个公平的市场中自由竞争发展。与此同时，运动员可透过及时、公平的机制解决困难，消除顾虑，从而让他们更安心和专注训练和比赛；体育机构和组织则能受惠于具成本效益及中立的解决程序，得以健康持续发展。特区政府亦会为合资格的案件提供资助，让有需要的人士能透过计划，寻求公义。

鼓励不同专业领域人士积极参与培训

他鼓励来自不同专业领域的朋友，积极参与各类与体育争议解决相关的培训活动，甚或考虑接受培训成为体育调解员或仲裁员，将自身在体育、法律等领域的知识和经验，融入体育争议解决的工作中，为香港的体育发展及争议解决事业作出贡献。

罗淑佩：建立有效化解纠纷机制至为重要

文化体育及旅游局局长罗淑佩表示， 随着香港体育发展日益蓬勃，体育产业朝专业化、产业化的方向迈进，体育领域的合作日趋频繁，过程中有一些争议也确实难避免。这些争议的范畴可以非常广泛，常见的可能涉及运动员参赛资格、选拔事宜、赛事门票、赛事赞助、广播权、机构管治等问题。有一些涉及运动员的争议，有可能对他们的职业生涯造成重大影响。因此，建立一套切合业界需要和有效化解纠纷的机制，对于体育发展至为重要。

她表示，体育争议解决先导计划正为香港体育界提供了重要支援，不单能回应当前业界的实际需要，更加有助营造更健康、可持续的发展环境，为香港体育的长远未来奠定稳固基础。

律政司早前公布，亚非法协香港区域仲裁中心获选为先导计划的管理机构，一邦国际网上仲调中心为科技服务供应商。先导计划的营办期定为两年，并将进行检讨。管理机构负责管理先导计划，以及就调解及仲裁提供机构支援。科技服务供应商负责提供营办先导计划所需的科技基建和支援，推动更广泛使用法律科技和网上争议解决服务。

记者：蔡思宇