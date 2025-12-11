红山半岛独立屋涉僭建被控 业主商人陈天赐拟不认罪：对租客僭建「不知情、无参与」

公关界名人袁慧明与丈夫、杰青富商陈天赐共同担任董事的公司「FUTURE OCEAN LIMITED」，持有南区大潭豪宅红山半岛松柏径74号独立屋，该豪宅涉未获批准进行僭建工程，遭地政处及屋宇署票控不合法在未批租土地上建造构筑物等7罪。陈天赐今早代表公司于东区裁判法院表示拟否认控罪，声言身为红山业主，对租客僭建的行为「不知情、无参与」。主任裁判官张志伟将案件排期至明年1月15日作审前覆核，届时将听取答辩，预留明年2月26日起审讯6天。

陈天赐表明对租客僭建不知情和无参与

张官关注，本案的红山半岛独立屋是否与2023年的山泥倾泻有关，控方回应确实是当年有影响的住宅。张官进一步了解，该独立屋改建活动是否与塌山泥有关，控方回应没有直接证据显示两者有关联。

陈天赐今早没有律师代表，明言会质疑检控时间及控方传召证人的专家身份，另指身为红山业主，对租客僭建的行为「不知情、无参与」，补充地政处早前已票控租客，租客亦已承认控罪判刑，不认为控方能再检控业主。陈天赐续称，欲与控方进行认罪协商，控方庭上透露，地政处早前已拒绝陈的要求。张官将案件排期至1月15日作审前覆核，待双方进一步商讨是否有协商空间，届时将听取答辩。

控方庭上透露审讯将传召15名证人，当中3名专家证人，会依赖航空拍摄图片及专家报告等。陈天赐表明将自行处理审讯，不会传召证人。张官预留明年2月26至27日、3月2至5日审讯，预计6天审讯。

公司被控8项包括非法僭建等传票罪

FUTURE OCEAN LIMITED原被控8项传票罪，包括地政处检控的1项不合法在未批租土地上建造构筑物罪，以及屋宇署检控的7项明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程罪。公司面对的其中1项屋宇署传票今早获撤回，余下7项传票一并进行审讯，陈天赐代表公司「表示欢迎」。

翻查资料显示，陈天赐透过公司「Global Event Limited」持有屯门黄金海岸独立屋「干华小筑」，涉多处僭建后没有依时清拆，被票控一项「没有遵从命令」罪，案件排期在明年1月30日再讯。

根据法例，任何人明知而违反《建筑物条例》下的未事先获得屋宇署的批准及同意，展开或进行任何建筑工程罪，一经定罪，最高可处罚款40万元及监禁两年。

案件编号：ESS7753/2024、ESS20892-20898/2024

法庭记者：黄巧儿