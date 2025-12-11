六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
更新时间：21:34 2025-12-11 HKT
发布时间：21:34 2025-12-11 HKT
发布时间：21:34 2025-12-11 HKT
六合彩今晚（11日）搅珠，上期头奖奖金高达1.2亿港元，仅有半注独中，加上过去10期六合彩均无人以全注10港元获中头奖，因此多宝奖金累积超过6,100万港元，拨入今晚彩池，今期六合彩若以一注独中，头奖将高达8,000万港元。至晚上9时15分截止售票，投注总额约1.85亿元。
今期搅出号码：1、5、6、25、30、42，特别号码：43
头奖一注中，派82,123,790元；二奖7.5注中，每注派929,270元；三奖358.5注中，每注派51,840元。
近50期搅珠最旺号码
统计马会近期50次搅珠结果，被搅出最多次数的号码分别为32（14次）、39（12次）、28（11次）、44（11次）、17（10次）、18（10次）、33（10次），而6、7、11、36、37及48同样被搅出9次。
|号码
|次数
|32
|14
|39
|12
|28、44
|11
|18、33
|10
|6、7、11、36、37、48
|9
全港10大幸运投注站分布
至于10大幸运投注站。截至2025年6月30日，分别为是位于中环士丹利街、屯门市广场、荃湾青山道、尖沙咀汉口道、上环干诺道西、观塘广场、九龙湾德褔、大埔广场、上水石湖墟、及大埔广褔道。
最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
2025-12-10 15:31 HKT
马会支持国际论坛 维护体育廉洁公正
14小时前