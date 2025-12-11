Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱龚如心慈善管理获批免税慈善地位 将捐1亿港元支持灾后复元及重建

社会
更新时间：11:35 2025-12-11 HKT
发布时间：11:35 2025-12-11 HKT

大埔宏福苑五级大火导致160人死亡、逾千户家庭痛失家园。龚如心慈善管理有限公司（受托人）今天（11日）宣布，其根据《税务条例》第88条提出的免税慈善地位申请已获批准。受托人进一步承诺，在完成相关程序后，将提供首笔1亿港元的捐款，支持特区政府的大埔宏福苑火灾后复元及社区重建工作，并会于完成相关程序后商讨如何运用该笔款项。

受托人理事会主席谭赣兰表示，该会对大埔宏福苑的火灾悲剧深感悲痛，向所有受影响的家庭及其他人士致以最深切的慰问，并衷心感谢所有消防员、救援人员、医护人员以及其他在此艰难时刻无私奉献的人士。谭赣兰续指，为致敬龚如心的遗愿，受托人郑重承诺积极支持火灾后复元及社区重建工作，并将与政府及其他各方紧密合作，于香港走过艰难时刻后继续发展前进。

受托人亦借此机会向公众澄清，受托人与华懋慈善基金有限公司并无任何关系，亦没有任何与其合作的计划。受托人是龚如心遗产下的慈善信托的唯一受托人。

龚如心慈善管理有限公司是已故企业家龚如心遗产下的慈善信托由法院委任的受托人。资料图片
龚如心慈善管理有限公司是已故企业家龚如心遗产下的慈善信托由法院委任的受托人。律政司司长已任命范徐丽泰、任志刚及郑恩基为管理机构成员，负责监督受托人的运作。受托人已委任7名理事会成员，包括谭赣兰、袁国强、陈锦荣、陈振英及林正财，联同两名当然成员，分别为财经事务及库务局局长许正宇及民政及青年事务局局长麦美娟。

