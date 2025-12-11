每日杂志｜软硬件齐备启程 推动中医药「走出去」 中医医院与政府中药检测中心今启用

《中医药文化系列》之展望篇

中医中药长年植根市民生活，从小医馆、跌打舖，到今天首间现代化中医医院与政府中药检测中心正式启用。随基础设施与制度陆续到位，中医药发展迈向新阶段，业界建议政府持续推动「标准化」与「国际化」双轨策略，简化审批流程、促进数据共享与科研转化，提升中医医院作为临床与研发平台的角色，结合医、药、产、研力量，发展成为香港创科与出口的支柱，拓展内地与国际市场，助力中医药「走出去」。

2025年12月11日，位于将军澳的香港中医医院与政府中药检测中心永久大楼，将分阶段投入服务，象征着中医药由基层医疗迈进第二及第三层医疗系统，正式纳入本港公营医疗的核心。香港浸会大学是中医医院的承办机构，其中医药学院院长李敏指，本地中医药自回归以来持续发展，近年在国家和特区政府的支持下更趋蓬勃，并朝向专科专病（如中医妇科、中医骨伤科、中医神经内科等）的方向迈进。

香港浸会大学中医药学院院长李敏表示，透过「多方合作、医药并举」，本地中医药业将行稳致远。 受访者提供

她相信，随中医医院启用及《中医药发展蓝图》本月公布，中医药在本港医疗体系中的定位将更明确，有助建立「纯中医、中医为主、中西医协作」的特色服务模式。

香港大学中医药学院院长冯奕斌提到，中医药在本港具有独特优势，普罗大众已广泛接纳中药文化，例如煲汤、喝凉茶的习惯，形成浓厚的中医药文化氛围。他指，市民所用的中医药服务，逾90%由私人营运，而内地则以公营医疗为主，如今本港中医药已完成从自由发展到制度化、规范化的转变，软硬体建设逐步完善。

教学医院支援学生专业训练

香港中医医院是港大、中大、浸大的中医药教学医院，将支援学生的实习与专业训练。东华三院作为18区中医诊所暨教研中心的营办机构之一，亦将派出中医师支援中医医院门诊部。东华三院行政总监苏祐安指出，相信此安排能为中医师提供集中交流的平台，促进经验分享，对中医医院下一阶段扩展服务也有帮助。

中医院的建立也成为科研的重点，苏祐安提到，目前3间大学的中医学院进行研究，但病人数据多透过门诊或与政府资助诊所合作收集，「未来应能更方便且系统化地收集病人数据，不论是中医治疗还是中医药研究，都可以做得更广、更深入。」

冯奕斌坦言，目前临床研究的病人样本与设施仍不足，需与内地合作，并依靠香港中医医院进一步推动。他指出，本港在中医药基础研究方面具备优势，各中医学院结合细胞、动物、大数据、人工智能（AI）等先进技术，发表大量国际论文，研究团队在国际排名中名列前茅，建议未来以建立国家重点实验室或中药研究院为目标，汇聚3间大学资源，加强科研与产学合作，以中医药贡献香港全球创科中心地位。

香港大学中医药学院院长冯奕斌指，本港有浓厚的中医药文化氛围。

要推动本地中医药更上一层楼，李敏认为，需要政府、业界与大学同心协力。她解释，本港面对人口老化与慢性病普遍的趋势，行业可从科研转化速度与资源投入等方面着墨；香港拥有良好的检测与研究基础，若能进一步汇聚政府、业界与学界力量，透过增加学额与科研投入、简化审批程序、支持临床试验与新药开发，并推动跨领域数据共享，将可加快中医药科研成果落地应用。

信誉品质保证 助中成药研发

业内预料中医药和中成药的研发将获大力推动，苏祐安指出，香港具备不少本地中成药品牌，在产品安全与风险管理方面亦有能力按西医标准执行；若能成功建立符合国际标准的制度，香港产品将有望进军海外华人市场，尤其在信誉方面，「香港制造」具品质保证，「目前不少香港知名药厂主要推出保健类产品，而药用成药市场仍以传统品牌为主，这方面仍有发展空间。」

根据贸发局的研究，本港目前约有345间企业拥有逾8240种注册中成药。2024年本港出口中成药总值为28.8亿港元，当中93%是本地生产产品；目前只有约10%中成药企业拥有生产质量管理规范（GMP）认证，故本地中成药大部分面向消费市场，而非医疗市场。

百年中药品牌位元堂在元朗自设厂房，是少数获得GMP及国际医药品稽查协约组织（PIC/S）认证的制造商。位元堂指，香港中成药融合中西的制药理念，既承袭传统中医智慧，也融入现代科学技术，形成了与众不同的定位。

位元堂指，香港中成药融合中西的制药理念，定位与众不同。 受访者提供

该品牌提到，香港中成药在「粤港澳大湾区中成药产业发展支援计划」框架下，享有品牌优势与政策红利的双重加持，为企业进军内地市场创造了有利条件，然而，产业发展过程中也面临多重挑战，包括本港缺乏适宜的药材种植环境、依赖从内地进口的原材料，使产业链存在潜在的供应风险和成本压力。

进军内地市场仍面临挑战

品牌续指，香港本地市场规模有限，在吸引大型投资和推动新药研发方面也面临挑战，一定程度上制约了产业的创新发展；尽管国家药监局已推出简化港澳已上市传统中成药在内地上市注册审批的便利政策，但两地在技术标准、检测方法及审评要求上仍存在明显差异，「这些差异突显香港中成药在内地被视为『境外生产药品』，导致注册成本高昂、审批周期较长等问题。」

目前仅少数本港中成药企业拥有生产质量管理规范（GMP）认证。 受访者提供

要突破有关困境，品牌建议政府应积极推动「标准化」与「国际化」双轨策略，加快与大湾区的制度对接，提供税务优惠吸引投资；加强《香港中药材标准》的国际推广，并把香港中医医院提升为国际级中药科研与临床试验中心，「惟有透过政产学研的跨领域协作，实现从『经验』到『数据』、『贸易』到『服务』的转型，香港中医药业才能充分发挥其融汇东西方的独特优势，成为国际认可的品质标竿。」

李敏也相信，透过「多方合作、医药并举」，本地中医药业将行稳致远，为公众健康作贡献，并配合国家与特区政府推动的「中医药走出去」战略，借助香港的国际化优势，共同推动中医药迈向国际。

中医药「治未病」 调养体质增强抵抗力

中医药在「治未病」上可发挥正面作用。

浸大中医药学院院长李敏指出，「治未病」理念源自《黄帝内经》，着重预防胜于治疗，可透过起居饮食、情绪调理、适度运动及服用中草药等方式调养体质，平衡阴阳气血、增强抵抗力。

东华三院—香港大学中医诊所暨教研中心（中西区）主任黎咏诗表示，期望中医能配合地区医疗发展，强调中医一向「贴地」，在政府基层医疗规划中不可或缺。

东华三院—香港大学中医诊所暨教研中心（中西区）主任黎咏诗指，中医在基层医疗不可或缺。

她提到，现时不少市民北上求医，在深圳以较少费用完成检查，并带报告回港供中医参考，「（病人）跨越西医的医疗架构，自行寻找医疗服务。」她提醒，香港中医需关注此趋势，「越来越多港人希望治病或调理身体，我们也想服务更多市民，逐步实现这个目标。」

AI应用多元化助分析监控决策支援

人工智能（AI）的发展，有望为本地中医药发展带来机遇。

港大中医药学院院长冯奕斌表示，AI能协助整理中医过去数千年的文献与资料，亦能整合百多年来的现代科研成果，让庞大数据得以应用。他提到，中医强调的「辨证论治」是灵活、动态的治疗模式，重视整体观念与「因时、因地、因人制宜」，AI可协助达至规范化与灵活性的平衡。港大正开发多种AI应用，如体质辨识、复合证型分析及临床决策支援等。

浸大中医药学院院长李敏指出，AI虽未能取代以人为本的中医师角色，但其应用多元化，将成为推动中医药发展的重要力量。她举例，中药材种植与生产过程中，可通过智能监控与调控环境参数，确保药材品质、安全与疗效；临床资讯与辨证结论数据化后，可通过AI与大数据分析，有助建立健康资料库。

记者：林家希、仇凯瑭

——

《中医药文化系列》

历史篇：每日杂志｜百年苦辛淬良方 中医药迎收获年 从边缘化走向制度化专业化

产业篇：每日杂志｜中医制药诊疗历变革 业界冀与时并进吸引年轻人 「开片」转内地加工 跌打治「现代病」劳损

民间篇：每日杂志｜四性五味存日常 「医食同源」民间智慧 凉茶解毒汤水袪湿 中药制香可安神