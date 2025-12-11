大律师公会主席下周率代表团访京   毛乐礼：中央重视香港法律界

香港大律师公会将于下星期一 (15日)，由主席毛乐礼资深大律师率领十多人的代表团访问北京。这是大埔宏福苑大火及刚刚公布结果的立法会选举后，首个香港的代表团到访中央国务院港澳事务办公室；这也是毛乐礼今年年初上任后，首次以主席身份率团访问北京。毛乐礼证实这次访问并表示，在一国两制下，中央重视香港法律界，会把握这次年度访京的直接沟通机会，就相互关心的法律议题，专业地及如实地反映会员及法律界的意见。

将访国务院港澳事务办公室等

访京团将于15日(下周一)抵达北京，至18日(下周四)回港。行程包括到访国务院港澳事务办公室、全国人大常委会香港基本法委员会、司法部等。毛乐礼表示公会多年以来一直有代表团到访北京，大约一年一次，每次也会以专业的角度，与到访的单位专业及诚恳地交流。「大律师公会希望延续这沟通的传统，直接向中央反映重要法律议题的意见。」

毛乐礼表示公会多年以来一直有代表团到访北京，大约一年一次。资料图片

毛乐礼又表示，这次访京团的成员，安排了包括资深大律师、大律师及新晋大律师(即年资7年以下的大律师)的会员参加，亦各有擅长的法律领域，希望不同年资及背景的会员也能参与，及更能广泛收集及反映不同会员的意见，有利公会长远保持及传承这沟通关系及传统。

毛乐礼：保持及传承沟通传统

毛乐礼表示，如果在访京期间被问及有关大埔大火后的法律问题，公会会表达将会以专业角度，希望在尽快改善有关楼宇安全的法律、法规的法律改革工作方面作出贡献。他又指出，在大火后，公会有300多名会员登记，愿意义助灾民处理法律方面的问题，反应踊跃，希望以专业知识出一分力。以他了解，亦有不少会员，以个人身份或一些大律师办事处的名义捐款给予灾民。

在本年年初首度出任大律师公会主席的毛乐礼，在过去几年出任公会副主席时，也曾随公会的代表团访问北京，亦不时会到北京大学、上海华东政法大学等为法律系学生或内地的法律界人士教授普通法课程。毛乐礼亦有参加内地不少关于涉外法治、国际仲裁、调解等国际会议及活动。毛乐礼也经常到海外例如英国、法国、意大利等多个司法管辖区推广香港在一国两制下，推行普通法制度，及在国际仲裁及调解方面的优势。

