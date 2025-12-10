宏福苑五级火｜房屋署本周五开始移除宏昌、宏泰及宏新阁三厦被烧毁棚架

大埔宏福苑五级大火发生至今已有两周，房屋署经与警方协调后，将于本周五（12日）开始移除宏昌阁、宏泰阁及宏新阁已被烧毁的外墙棚架。房屋局独立审查组今日继续为结构损坏较严重的小量单位进行进一步加固工程，当中包括石屎墙身灌浆及石屎楼板临时支撑工程。

屋宇署本周内公布 要求工地就地采样及核实棚网合否标准

审查组已巡查四个居屋屋苑（深水埗怡阁苑、观塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清丽苑）和一个租置屋邨（柴湾峰华邨）的棚架状况，有关承建商亦已完成清除棚架上的杂物。

屋宇署本星期内公布新安排，要求工地使用的棚网在上架前就地采样及核实是否符合标准。资料图片

屋宇署发出的移除棚网命令已全部获遵办，署方本星期内会公布一套新的安排，要求工地使用的棚网在上架前就地采样及核实是否符合标准，以便有关外墙工程可尽早恢复。

劳工处向地盘发210份书面警告及104张敦促改善通知书 提25宗检控

劳工处继续巡查设有大型棚架的楼宇维修工程工地的防火设施及火灾应变安排，以保障工人的职业安全。截至今日下午4时，劳工处已巡查404个建筑地盘，共发出210份书面警告及104张敦促改善通知书，并提出25宗检控。

政府早前宣布从基金向每户受影响家庭发放生活津贴，金额已由5万元增至10万元，截至今日已处理1 717宗个案；另外，就每名死者向家属发放20万元慰问金及5万元殓葬金，截至今日已处理109宗个案。政府会陆续发放有关款项。

截至今日上午，有1 435名居民入住青年宿舍／营舍或酒店房间；另有2 677名居民居于过渡性房屋或房协项目的单位。资料图片

1 435名居民入住青年宿舍／营舍或酒店房间

截至今日上午，共有1 435名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有2 677名居民现居于房屋局的过渡性房屋或香港房屋协会项目的单位。位于大埔社区中心的临时庇护中心的使用者已全部迁往政府为受影响居民安排的应急住宿，因此该中心已停止运作。另一所位于东昌街社区会堂的临时庇护中心，则会继续运作至所有使用者全部迁往经安排的应急住宿为止。