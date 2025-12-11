宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者

【宏福苑/消防/钢梯车/射水】大埔宏福苑大火发生至今两星期，惟坊间对消防处当日的救火工作仍存在不少疑惑，包括为何不使用钢梯车向起火单位射水，及未有安排内地超高云梯车及消防人员到场支援等。有前资深消防官员指出，有关评论明显对灭火工作存在误解。他指，若贸然用钢梯车向起火单位射水，因水力太猛，只会立即令待救者严重受伤，他希望作出解说，以释除市民疑虑。

任职消防处近33年的前助理处长（新界南）梁韦洛，经历过大大小小的火警，包括1996年嘉利大厦5级火，亦曾驻守消防处调派及通讯组逾5年，对灭火救援指挥工作充份掌握。

钢梯车水力太猛每分钟射水2000公升 足令成年男子立即跌到受伤

就今次五级火警，有市民疑惑为何钢梯车只从外围射水至未有发生火警的单位外墙。梁指出，其实钢梯车的主要工作，就是射水至外墙防止火势蔓延至其他地方；至于不向起火单位射水，是因未能确定肇事单位内是否仍有待救人士，如果贸然透过钢梯车射水至肇事单位，高压水柱可能会对待救者构成伤害，因钢梯车射水的水力达每分钟2000公升，冲力极猛，足以令一名成年男子立即跌到受伤。

火势加上水柱引起热力或水蒸汽 会严重灼伤待救者甚至「蒸熟」

梁续谓，亦因为水力太猛，火势加上水柱引起的热力或水蒸汽，对待救者造成严重灼伤或甚至「蒸熟」，其次，水蒸汽会令单位内部的能见度进一步下降，令消防员的推进及灭火行动均受阻。他忆述2010年长沙湾丽昌工厂大厦4级火警，要确定现场所有消防人员撤离后，才会安排钢梯车将水直接射入肇事单位降低室内温度。

不使用内地超高云梯车 因本港紧急车辆通道未能容纳如此大型车辆

事后，网上很多人讨论为何内地的超高云梯车并没有前往事故现场进行协助？梁回应指，这些车辆重达60吨，紧急车辆通道须阔达10米才能通过，惟本港的相关通道约阔6米，根本未能容纳如此大型车辆。加上现场大厦外围搭起了棚架，随着火警愈发猛烈，不时有竹支从高处坠下如同火柱，不但会对现场的消防人员造成生命威胁，更阻碍钢梯车辆停泊最策略性的位置及进行外围射水工作。

前消防处助理处长（新界南）梁韦洛：

“由于香港和内地的灭火救援及紧急撤离程序不尽相同，倘若在不熟悉或不一致的情况下进入火场，无疑是将救援人员置于一个更为危险的处境。”

救火以内攻为主 须由下而上逐层楼拖喉救人

梁续谓，今次火警于短时间内快速蔓延，高中低层单位亦有同时燃烧，梯间及走廊浓烟密布，火场温度已高达摄氏500度以上，「由此可见当时楼宇内部极端高温，即使消防员配备专业装备，他们终究是血肉之躯，在如此极端环境下，必须逐层由下向上推进，待该楼层火势受控后，才能继续进攻更高楼层。」

未安排内地救援部队支援 不熟悉情况下进入火场 更为危险

对于有部分网民关注消防处应否接受内地救援部队的支援？梁表示，须考虑双方在救援程序与装备相容性上的差异，尤其火场往往光线不足、环境恶劣，要在短时间内熟习不同救援工具，并操作不同制式的装备及大厦消防系统，可能会影响灭火救援效率，甚至构成额外风险，加上香港和内地的灭火救援及紧急撤离程序不尽相同，倘若在不熟悉或不一致的情况下进入火场，无疑是将救援人员置于一个更为危险的处境。

记者：郑华坤

摄影：苏正谦